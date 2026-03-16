Οδοντωτός: Η αδιαφορία έκλεισε τη γραμμή - όχι οι αναφορές

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό να ακούμε σήμερα δηλώσεις περί «λαϊκισμού» από ανθρώπους που είχαν θεσμική ευθύνη για τις υποδομές της χώρας και ιδιαίτερα για τον Οδοντωτό.

Αλήθεια, κυρία Αλεξοπούλου:

Όταν ήσασταν Υφυπουργός Υποδομών από την Αχαΐα, τι ακριβώς κάνατε για τον Οδοντωτό;

Ποια χρηματοδότηση εξασφαλίσατε για τη θωράκιση της γραμμής;

Ποια αντιδιαβρωτικά έργα έγιναν;

Ποια αντιπλημμυρικά έργα έγιναν;

Ποιες παρεμβάσεις έγιναν στα επικίνδυνα σημεία όπου επί χρόνια σημειώνονται κατολισθήσεις;

Γιατί δυόμισι χρόνια δεν έγινε τίποτα;

Γιατί δεν πιέσατε τον ΟΣΕ και το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσουν σε έργα προστασίας της γραμμής;

Γιατί περιμένατε να φτάσουμε στο σημείο να κλείσει ο Οδοντωτός για να θυμηθείτε τώρα ότι είναι «εμβληματικός»;

Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε την επέκταση του Οδοντωτού μέχρι την Αγία Λαύρα, ποια ήταν η δική σας ενέργεια;

Δεν έγινε καμία επέκταση.

Δεν έγιναν ούτε τα στοιχειώδη έργα για την ασφάλεια της υπάρχουσας γραμμής.

Την ίδια στιγμή υπήρχαν κατολισθήσεις, βλάβες, εγκλωβισμοί επιβατών και επεμβάσεις της ΕΜΑΚ.

Τότε όμως δεν ακούγαμε μεγάλες δηλώσεις.

Σήμερα που οι ίδιοι οι αρμόδιοι φορείς παραδέχονται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη γραμμή και ότι απαιτούνται γεωλογικές μελέτες και έργα προστασίας, κάποιοι προσπαθούν να μεταθέσουν τις ευθύνες.

Και φτάνουν στο σημείο να κατηγορούν όσους έκαναν αναφορές για την ασφάλεια των πολιτών.

Δηλαδή τι προτείνουν;

Να μην μιλάει κανείς για κινδύνους;

Να περιμένουμε να συμβεί μια τραγωδία για να κινηθούν οι διαδικασίες;

Γιατί αν κάποιος έλεγε πριν τα Τέμπη ότι υπάρχουν κίνδυνοι στο σιδηρόδρομο, κάποιοι θα του απαντούσαν ότι «τόσα χρόνια δεν είχε συμβεί τίποτα».

Η πρόληψη υπάρχει ακριβώς για να μην υπάρξει το πρώτο θύμα.

Οι αναφορές που έγιναν είχαν έναν στόχο:

να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των επιβατών.

Αν κάποιοι ενοχλούνται από αυτό, ας απαντήσουν πρώτα σε ένα απλό ερώτημα:

Γιατί τόσα χρόνια δεν έκαναν τα έργα που σήμερα όλοι παραδέχονται ότι ήταν απαραίτητα;

Γιατί η ευθύνη για την ασφάλεια της γραμμής δεν ανήκει σε όσους μιλούν.

Ανήκει σε όσους είχαν την εξουσία να κάνουν έργα και δεν έκαναν τίποτα.

Και υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο ερώτημα:

Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις από τη Δικαιοσύνη και διαβιβάστηκε έγγραφο από την Εισαγγελία για να απαντήσουν οι αρμόδιοι αν υπάρχει ασφάλεια στη γραμμή, ποιες ενέργειες έχουν γίνει και πώς θα θωρακιστεί η λειτουργία της, γιατί τότε επικράτησε σιωπή;

Γιατί δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις;

Γιατί δεν παρουσιάστηκαν έργα;

Γιατί δεν υπήρξε σχέδιο προστασίας της γραμμής;

Η πραγματικότητα είναι απλή:

Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, όταν δεν έχεις κάνει έργα, όταν δεν έχεις προστατεύσει τη γραμμή και τους επιβάτες, τότε είναι εύκολο να ψάχνεις αποδιοπομπαίους τράγους.

Όμως η αλήθεια δεν αλλάζει.

Η ευθύνη δεν ανήκει σε όσους ζήτησαν ασφάλεια.

Ανήκει σε όσους είχαν την ευθύνη να την εξασφαλίσουν και δεν το έκαναν.

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να πιέζω με κάθε θεσμικό τρόπο ώστε να προστατευτεί και να λειτουργεί με ασφάλεια αυτό το εμβληματικό έργο.

Γιατί ο Οδοντωτός δεν είναι ούτε επικοινωνιακό παιχνίδι ούτε πολιτικό άλλοθι.

Είναι ένα ιστορικό έργο για την Αχαΐα, για την Αιγιάλεια και για τα Καλάβρυτα.

Και είναι πραγματικά ντροπή:

Να είσαι κυβέρνηση και να μην έχεις κάνει τίποτα για να προστατεύσεις αυτή τη γραμμή.

Να είσαι βουλευτής Αχαΐας από τα κυβερνητικά κόμματα και να μην έχεις εξασφαλίσει ούτε τα στοιχειώδη έργα προστασίας.

Να έχεις υπάρξει Υφυπουργός Υποδομών και να μην έχεις φροντίσει για την ασφάλεια μιας από τις πιο εμβληματικές σιδηροδρομικές διαδρομές της χώρας.

Και το χειρότερο απ’ όλα είναι κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί να προσπαθούν τώρα να πείσουν τους πολίτες ότι για αυτή την κατάσταση ευθύνονται όσοι μίλησαν και όσοι ζήτησαν ασφάλεια.

Όχι.

Δεν ευθύνονται όσοι ενδιαφέρθηκαν για την προστασία των πολιτών.

Δεν ευθύνονται όσοι ζήτησαν έργα για να σωθεί η γραμμή.

Ευθύνονται όσοι είχαν την ευθύνη να τα κάνουν και δεν έκαναν τίποτα τόσα χρόνια.

Πραγματικά λυπάμαι και ντρέπομαι για αυτή τη στάση.

Εγώ, από την πλευρά μου, θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις να πιέζω, θεσμικά και δημόσια, ώστε να γίνουν επιτέλους τα αυτονόητα που κάποιοι ξέχασαν τόσα χρόνια.

Γιατί η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία ενός ιστορικού έργου δεν είναι ούτε μικροπολιτική ούτε λαϊκισμός.

Είναι υποχρέωση.

Και αυτή την υποχρέωση κάποιοι την εγκατέλειψαν.

Γεώργιος Μπέσκος

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου