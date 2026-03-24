4ο Τακτικό Συνέδριο ΠΑΣΟΚ

Η φωνή της Αχαϊας κομίζει απόηχους του θρυλικού δίδυμου παπανδρεϊσμού, του ιστορικού πολιτικού και κοινωνικού κοιτάσματος που έδωσε σάρκα και ακτινοβολία στα ιστορικά φαινόμενα του προοδευτικού κέντρου και του επαναστατικού ΠΑΣΟΚ.

Γνωρίζουμε όμως όλοι, σύντροφοι, ότι οι απόηχοι αυτοί σήμερα δεν είναι αρκετοί. Μας το λένε οι αριθμοί. Μας το λένε και οι πολίτες.

Μάλιστα, όσο περιμένουμε μόνο από τα είδωλα, τα σύμβολα και τα εμβλήματα να εμπνεύσουν την κοινωνία, καταλήγουμε να τα προδίδουμε, να τα εκθέτουμε στη χλεύη και την ειρωνεία και εν τέλει να καταργούμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησε παρόν. Και αυτός είναι ο δρόμος. Όχι το παρόν εκείνο. Αλλά το δικό μας παρόν.

Καταγόμαστε από ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο εξέφρασε και μετέφρασε σε πολιτική δυναμική το ώριμο παλλαϊκό αίτημα για γνησιότερη μεταπολίτευση και για εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που έβαλαν την ελληνική κοινωνία σε νέες τροχιές.

Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που επαγγελλόμαστε σήμερα; Ποια είναι η επανάσταση στις τάξεις της οποίας περιμένουμε από τις λαϊκές μάζες να στοιχηθούν; Τα συνθήματα προσδιορίζουν τι δεν είμαστε. Καιρός είναι να δείξουμε τι είμαστε, ακόμα και αν αυτό απαιτεί να επαν-εφευρεθούμε.

Εχουμε ανάγκη την κοινωνία, αλλά για να έρθει η κοινωνία μαζί μας πρέπει να πειστεί ότι έχει ανάγκη εμάς. Όχι σαν απλή αντιδεξιά εναλλακτική λύση. Όχι σαν βολικότερη επιλογή, σε σχέση με τους γνωστούς ψευδοαριστερίστικους ερασιτεχνισμούς που κόντεψαν να τινάξουν στον αέρα τη χώρα και την κοινωνία. Δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε σαν Ούτε- Ούτε αλλά σαν η μόνη αυθεντική πρόταση δίκαιης, ορθολογικής, δημοκρατικής και προοδευτικής εξουσίας. Η κοινωνία και ειδικά η νεολαία, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι η καλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη περηφάνιας. Είναι ο ιστορικός ελληνικός πολιτικός και κοινωνικός πρωταθλητής.

Αυτό πρέπει να είναι το μεγάλος μας στοίχημα. Ενα στοίχημα που δεν το φορτώνουμε στην ηγεσία ώστε να την κρίνουμε από ασφαλή απόσταση με συνθήματα και βολικά τσιτάτα που γράφουν στις ειδήσεις και στα σόσιαλ. Το στοίχημα αυτό είναι υπόθεση συλλογική. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μέγιστος. Αλλά δεν ήταν μόνος. Οι μεγάλες τομές που έγραψαν ιστορία και μνημονεύονται από την κοινωνία μέχρι σήμερα, είχαν πολλές σημαντικές υπογραφές. Τα χρόνια ΠΑΣΟΚ ήταν ωραία χρόνια. Η γνωστή σάτιρα, λέει μια αλήθεια: Η κοινωνία αναπολεί μια πολιτική που καταλάβαινε τον απλό Ελληνα. Δεν του ύψωνε το δάχτυλο. Τον βοηθούσε να εξελιχθεί.

Ο κόσμος γύρω έχει κουραστεί από την πολιτική γιατί πιστεύει ότι το σύστημα δεν αλλάζει τη μοίρα του και ότι κρίσεις, πανδημίες, πόλεμοι και κάθε ειδών συγκυρίες αξιοποιούνται για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οικειοποιούμενοι αναπτυξιακούς πόρους που υποτίθεται ότι θεσπίστηκαν για έναν δομικό μετασχηματισμό του ελληνικού παραγωγικού και διοικητικού μοντέλου.

Τα οφέλη από τον μετασχηματισμό αυτόν δεν φτάνουν στο κοινωνικό κύτταρο. Δεν είναι ορατά. Αυτό που είναι ορατό είναι μια άκαρπη, βαρύγδουπη, αντιπαραγωγική μοναχοφαγία. Αν σήμερα μιλήσεις στον απλό Ελληνα για ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, θα εισπράξεις αρνητισμό, σαρκασμό, επιθετικότητα.

Εμείς εννοούμε την ανάπτυξη σαν Νέα Επανάσταση, σαν ιστορική, δομική ανατροπή που θα χαλιναγωγήσει τον ασφυκτικό υδροκεφαλισμό που πνίγει το εθνικό κέντρο και ερημώνει την περιφέρεια.

Η επανάσταση αυτή θα στηριχθεί σε μια δημοκρατική, αποκεντρωμένη, υγιή και δυναμική παραγωγική ανασυγκρότηση κάθε γωνιάς της ελληνικής επικράτειας, με οχήματα τον αγροτικό τομέα, την ιστορικότητα της περιφέρειας, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη στοχευμένη εκπαίδευση, τη διάχυση των νέων τεχνολογιών σε όλη τη χώρα και την προσαρμογή τους στις πραγματικές ανάγκες κάθε Ελληνα που μάχεται σε κάθε εργασιακό και κοινωνικό στίβο.

Αυτή η επανάσταση θα δώσει ευκαιρίες και προοπτικές στον νέο πολίτη, θα δικαιώσει τον πολίτη της υπαίθρου, θα θεραπεύσει τον απορφανισμό της περιφέρειας, θα βάλει τις βάσεις για δημογραφική αναγέννηση.

Η χώρα χρειάζεται έναν νέο Ανεμο ΠΑΣΟΚ, έναν Ανεμο ΠΑΣΟΚ 21ου αιώνα.

Η χώρα χρειάζεται μια συντονισμένη επίθεση σε κάθε γωνιά της εθνικής επικράτειας. Μια επίθεση που θα στοχεύει στην αξιοποίηση και την απογείωση του επί μέρους τοπικού φυσικού, τουριστικού, ιστορικού, πολιτιστικού κεφαλαίου. Με στοχευμένη μεταφορά γνώσης. Με τις τοπικές κοινωνίες ενεργοποιημένες στην πρώτη γραμμή. Με αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς που θα δίνουν ζωή στην ύπαιθρο.

Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα με 52 νομούς- πρωταγωνιστές που θα αναπνέουν με το οξυγόνο που θα παράγουν οι ίδιοι και όχι μέσα από ασθενικές παροχές από το υδροκεφαλικό κέντρο. Και αυτή θα είναι η λύση για την ανάταξη της σημερινής δημογραφικής συρρίκνωσης και της εγκατάλειψης της περιφέρειας από τους νέους ανθρώπους.

Οι πέντε μεγάλες μας προτεραιότητες είναι:

Η δημογραφική αναγέννηση.

Η ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία με ανάκαμψη της παραγωγικότητας.

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων.

Η μείωση των ανισοτήτων και η ελεύθερη πρόσβαση όλων στο κοινωνικό κράτος.

Η αξιοπρεπής εργασία για όλους μαζί με τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού πλούτου.

Βέβαια, οι σημερινοί νέοι έχουν αμεσότερη ανάγκη σε μια γενναία και ουσιαστική υποστήριξη της καθημερινότητάς τους και δεν μπορούν να περιμένουν τις αυριανές πολιτικές. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ενός δυναμικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας.

Μιλάμε για πρόγραμμα στέγασης με χαμηλά ενοίκια και με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Οι νέοι το ξέρουν; Τι κάνουμε για να το μάθουν;

Μιλάμε για περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι νέες οικογένειες το ξέρουν; Τι κάνουμε για να το μάθουν;

Μιλάμε για μείωση ΦΠΑ σε βρεφικά είδη και επίδομα 200 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τριών ετών με εισοδηματικά κριτήρια.

Μιλάμε για ελεύθερες μεταγραφές στα πανεπιστήμια στα παιδιά των πολυτέκνων.

Και για αρκετά ακόμα ειδικά μέτρα που θα ανακουφίσουν τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα. Εχει θέσεις. Εχει προτάσεις. Εχει ιδέες. Και είναι δουλειά όλων μας να τις μεταφέρουμε και να τις ζυμώσουμε στην κοινωνική βάση.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει κοινωνικό. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει αναπτυξιακό, μεταρρυθμιστικό, σύγχρονο, προοδευτικό. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται από το αγωνιστικό παρελθόν του λαού, φιλοδοξεί, οφείλει και μπορεί να οδηγήσει τον λαό στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κίνημα που μπορούσε και μπορεί να δίνει περιεχόμενο στο αίτημα για δημοκρατικές τομές, για αλλαγές που γράφουν ιστορία και μένουν στην ιστορία. Ας γράψουμε την καινούργια ιστορία μαζί. Είμαστε δυνατοί. Θα δυναμώσουμε τον Ελληνα. Θα δυναμώσουμε την Ελλάδα. Ολη την Ελλάδα. Γι’ αυτό, όλη η Ελλάδα, ΠΑΣΟΚ.

ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ