Ο Δήμαρχος Πατρέων απών από τις εξελίξεις για το τρένο στην Πάτρα

Ο Δήμαρχος Πατρέων υπέπεσε σε σοβαρό ολίσθημα την Παρασκευή 20/3/2026. Δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για συμμετοχή στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στην Αθήνα, που είχε ως θέμα την έλευση του τρένου στην πόλη μας, και δεν συμμετείχε ως όφειλε.

Διαχρονικά, τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, το θέμα της έλευσης του τρένου στην πόλη της Πάτρας αποτέλεσε εργαλείο για εντυπώσεις και ψηφοθηρικούς στόχους. Από την περιμετρική διέλευση (που προφανώς θα ήταν η βέλτιστη πρόταση) μέχρι την υπόγεια διέλευση από την περιοχή του Ρίου. Η ειλικρίνεια αποτέλεσε και αποτελεί στοιχείο προς αναζήτηση και η σημερινή Δημοτική Αρχή απέδειξε και αποδεικνύει πόσο καλά γνωρίζει την τέχνη της δημαγωγίας, της προπαγάνδας και του πολιτικού φενακισμού.

Δύο σημεία δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση. Η Πάτρα να συνδεθεί άμεσα σιδηροδρομικά με την πρωτεύουσα και η πόλη μας να μη διχοτομηθεί από τη διέλευση του τρένου.

Το προηγούμενο σχέδιο της υπογειοποίησης του τρένου σε μήκος 5,2 χιλιομέτρων δεν εγκρίθηκε και δεν χρηματοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εδώ τίθενται κάποια ερωτήματα αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Η απάντηση ότι ένα έργο θεωρείται φαραωνικό, κοστοβόρο και μη χρηματοδοτήσιμο θα πρέπει να συνοδεύεται από τον προσδιορισμό του κόστους που καθιστά ένα έργο φαραωνικό. Είναι τολμηρό μέχρι και λανθασμένο να συντάσσουμε προμελέτες, σχέδια και μελέτες, να αναστατώνεται η τοπική κοινωνία και να δημιουργούμε εντυπώσεις και προσδοκίες για χρηματοδότηση, όταν δεν γνωρίζουμε ποιο ποσό θεωρείται αποδεκτό για χρηματοδότηση από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και ποιο ποσό θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους.

Η τωρινή συγκυρία, να είναι Έλληνας ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές, αποτελεί ευκαιρία ώστε να γνωρίζουμε, έστω κατά προσέγγιση, και να εξασφαλίσουμε την αναγκαία χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση του τρένου.

Η προτεινόμενη προς χρηματοδότηση πρόταση για την έλευση του τρένου δεν είναι, δυστυχώς, ταυτόσημη με το ευκταίο της πλήρους υπογειοποίησης. Οι επιλογές που θα γίνουν σήμερα θα καθορίσουν την εικόνα της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

Δημιουργούνται, όμως, εύλογα ερωτήματα: Στον διάλογο και στη σύνταξη της τελικής πρότασης και των τεχνικών χαρακτηριστικών, για ένα έργο που θα επηρεάσει την ποιότητα της ζωής μας για δεκαετίες, ο Δήμαρχος Πατρέων θα είναι απών; Θα προτείνουν άλλοι και όχι εμείς για εμάς; Θα περιμένουμε την τελική έκβαση του όλου εγχειρήματος με απάθεια και θα αντιδράσουμε στο τέλος όταν θα είναι αργά; Θα διεκδικήσουμε δια της απουσίας μας; Θα αποδεχτούμε τον ρόλο του θεατή των εξελίξεων;

Οι πολίτες περιμένουν από τον Δήμαρχο αλλά και όλες τις δημοτικές παρατάξεις να δηλώσουν παρών στις εξελίξεις. Η γνωστή τακτική να καταγγέλλουμε, να απέχουμε και στο τέλος να παριστάνουμε τους επαναστάτες δεν πείθει και κινδυνεύουμε, για μία ακόμη φορά, να παραμείνουμε στο περιθώριο ως πόλη.