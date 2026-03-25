Εδώ το λένε Κλείσοβα

Στις 22 του Μάρτη 1826 Τούρκος απεσταλμένος των πασάδων παραδίνει γράμμα τους στους κλεισμένους του Μεσολογγιού. Ούτε λίγο ούτε πολύ, Ιμπραήμ και Ρεσίτ πασάς (Κιουταχής) αξίωναν από τους πολιορκημένους τούτα: οι μεν ντόπιοι να μείνουν ίσα-ίσα στον τόπο τους, οι δε ξένοι να παραδώσουν τ’ άρματά τους («έως εις τον σουγιάν») και να βγουν από την πόλη.

Σκύλιασαν από το κακό τους όσοι διάβασαν ή έμαθαν τη θρασύτατη απαίτηση των πασάδων. Εξαγριωμένοι, έβριζαν και φοβέριζαν τους Τούρκους. Πολλοί, μάλιστα, πρότειναν να κάνουν εκείνη τη στιγμή γιουρούσι: «Να τους τσαλαπατήσωμεν τους κερατάδες»!

Πάνω στη ντάπια της Κλείσοβας ο Νότης Μπότσατης υπαγορεύει στον Κασομούλη την απάντηση των Ελεύθερων Πολιορκημένων:

«Προς τους υψηλούς βεζυράδες

Ελάβομεν το γράμμα σας σήμερον. Ημείς αγάδες κουβέντα δεν εζητήσαμεν να κάμωμεν· εσείς επέμψατε πρώτον και την εζητήσατε. Βλέπομεν εις το γράμμα σας να ζητείτε άρματα και απορούμεν πώς ετολμήσατε να ζητήσετε οκτώ χιλιάδες άρματα, τα οποία αχνίζουν από το αίμα σας και να σας τα δώσωμεν με τα χέρια μας. Τώρα βλέπομεν ότι εκείνο οπού θέλετε εσείς δεν γίνεται, ούτε εκείνο όπου θέλομεν ημείς – και θα γίνη εκείνο όπου ο Θεός αποφασίσει».

Οι πασάδες δεν περίμεναν τέτοια περήφανη απάντηση. Τρέμοντας από οργή αποφασίζουν να σφίξουν κι άλλο τον κλοιό. Ήδη έχουν πατήσει το Βασιλάδι και τον Ντολμά, ενώ και το Αντελικό (Αιτωλικό) έχει προσκυνήσει. Απομένει ένα νησάκι ακόμα, η Κλείσοβα. Με την κατάληψή της οι πολιορκητές αποκόπτουν πια το Μεσολόγγι από την λιμνοθάλασσα και σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον κλοιό. Ο Ιμπραήμ πασάς ρίχνει – το γάντι στον Κιουταχή:

– Εγώ πάτησα το Βασιλάδι, τον Ντολμά και το Αιτωλικό. Η σειρά σου τώρα…

Ξημερώματα του Ευαγγελισμού ο Κιουταχής επιχειρεί παραπλανητική επίθεση κατά του Μεσολογγιού. Ωστόσο, την ίδια ώρα οι πάσαρες – στενές βάρκες – ξεκινούν και μεταφέρουν Τούρκους προς την Κλείσοβα. Ένα νησάκι, δύο ως τρία στρέμματα, στα νότια της πόλης, που το υπεράσπιζε φρουρά από 130 άνδρες με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ολόγυρα το νησί ήταν φραγμένο με διπλή σειρά από μεγάλα παλούκια μπηγμένα στο βυθό της λιμνοθάλασσας. Τέσσερα κανόνια συμπληρώνουν την άμυνα του νησιού.