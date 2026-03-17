Αμφίπλευρη διεύρυνση

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής & όλοι εμείς ανοίγουμε την αγκαλιά μας και σας υποδεχόμαστε στο κοινό μας πολίτικο σπίτι, στην μεγάλη δημοκρατική παράταξη!

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιοι από εσάς είχατε κάνει άλλες επιλογές, είτε προς τα αριστερά μας είτε προς τα δεξιά μας. Αρκετοί από εσάς είχατε επιλέξει να μείνετε στο σπίτι σας και να μην ενταχθείτε κάπου αλλού!

Δυστυχώς κάποιοι ελάχιστοι από εσάς είχατε μιλήσει δημόσια πολύ άσχημα για το ΠΑΣΟΚ. Εσείς σήμερα παίρνετε μια δεύτερη ευκαιρία και έχετε να αποδείξετε πολλά περισσότερα από τους υπόλοιπους…

Αρα αγαπητοί φίλοι & σύντροφοι ξεκινάτε από την αρχή κι όχι από μηδέν μία νέα πορεία που θα έχετε ίδιες αγωνίες με όλους εμάς που παλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό για να σταθεί όρθιο το οικοδόμημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ!

Εμείς θα σας υποδεχθούμε με θέρμη!

Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε κάθε φορά πριν πάρετε το λόγο είναι να θυμάστε ότι γυρίζετε κάπου που αυτό το «κάπου» υπάρχει γιατί έμειναν εκεί αυτοί που σας υποδέχθηκαν εγκάρδια σήμερα…

#μαζί στη νέα κοινή περπατησιά!