Να δούμε τους εθελοντές όπως πρέπει…

«Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, αν άνθρωπος η» (Μαίανδρος),

«Πόσο όμορφο πλάσμα είναι ο άνθρωπος όταν έχει ανθρωπιά».

Ο Εθελοντισμός στον αθλητισμό δεν είναι απλώς μια βοήθεια, αλλά είναι η κινητήριος δύναμη που επιτρέπει σε μεγάλες διοργανώσεις και τοπικούς συλλόγους να λειτουργούν. Είναι μια πράξη ανιδιοτέλειας που μετατρέπει μια απλή αθλητική δραστηριότητα σε κοινωνικό γεγονός. Να δούμε τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο εθελοντισμός είναι απαραίτητος: Είναι η καρδιά των αθλητικών Events. Χωρίς εθελοντές, τα περισσότερα αθλητικά γεγονότα, από τον μαραθώνιο μέχρι τα τοπικά πρωταθλήματα θα ήταν οικονομικά και οργανωτικά ανέφικτα. Οι εθελοντές καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως τα logistics και την οργάνωση, διανομή νερού, καθοδήγηση θεατών, γραμματειακή υποστήριξη, την ασφάλεια, υποστήριξη στις διαδρομές και τις κερκίδες. Η εμπειρία, η θετική τους ενέργεια και το χαμόγελο είναι αυτά που διαμορφώνουν το κλίμα της διοργάνωσης. Θέλουμε ακόμα περισσότερους εθελοντές στους αθλητικούς χώρους και πρέπει να τους καλοδεχόμαστε και όχι να τους αποτρέπουμε. Σε καθημερινό επίπεδο οι αθλητικές εγκαταστάσεις γήπεδα, κολυμβητήρια, συχνά στηρίζονται σε ανθρώπους που προσφέρουν το χρόνο τους για τη συντήρηση, τη φύλαξη, την υποστήριξη των προπονήσεων. Αυτό επιτρέπει τη διατήρηση χαμηλού κόστους συμμετοχής για τους αθλητές και τις οικογένειές τους. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το χρόνο που απαιτείται να λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις χωρίς εθελοντές. Εκτός από την το καθημερινό ωράριο, κάθε Σαββατοκύριακο τα γήπεδα γεμίζουν. Οι ανάγκες πολλές. Ούτε η Πολιτεία, ούτε ο Δήμος και πολύ περισσότερο τα ερασιτεχνικά σωματεία δεν μπορούν να διαθέσουν έμμισθο προσωπικό.

Ο Εθελοντισμός είναι μια από τις πιο ισχυρές μορφές κοινωνικής προσφοράς, γιατί ενισχύει την Κοινότητα, φέρνει κοντά ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, με κοινό στόχο την αγάπη για τον αθλητισμό. Προάγει αξίες, καλλιεργεί την αλληλεγγύη, την ομαδικότητα και το σεβασμό. Ο εθελοντής αποκτά νέες δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο.

Μπορούμε να πούμε πως ο εθελοντισμός είναι το λιπαντικό που κάνει τα γρανάζια του αθλητισμού να γυρίζουν, μετατρέπει τον αθλητισμό από ένα απλό θέαμα σε μια ζωντανή κοινωνική εμπειρία, όπου όλοι έχουν θέση. Είναι παράλληλα και ένας κώδικας δεοντολογίας σε μια αθλητική εγκατάσταση. Λειτουργεί ως κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στη διοίκηση, τους αθλητές, τους προπονητές και τους επισκέπτες. Στόχος του είναι η διασφάλιση του σεβασμού της ασφάλειας των αθλούμενων, των επισκεπτών και του αθλητικού πνεύματος.

Ανιδιοτέλεια: Είναι η πράξη του να δίνεις χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. 2. Κοινωνική συνοχή: Ο εθελοντισμός είναι μια γέφυρα που συνδέει τους ανθρώπους και καλύπτει ανθρώπινες περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές ανάγκες. 3. Προσωπική προσφορά: Όταν δίνεις να ξεχνάς, όταν παίρνεις να θυμάσαι. 4. Ανθρωπιά: Δεν είναι υποχρέωση, αλλά μια πράξη σεβασμού της αξιοπρέπειας του άλλου.

Στη χώρα μας όπου διατίθενται ελάχιστοι πόροι για τη συντήρηση και τη λειτουργία αθλητικών χώρων, καθίσταται ακόμα περισσότερο αναγκαία η συμμετοχή εθελοντών. Θα πρέπει λοιπόν όλοι, αθλητές, προπονητές, αθλητικοί παράγοντες, επισκέπτες, γονείς, θεσμικοί παράγοντες να δείξουν την απαραίτητη ευαισθησία και να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους εθελοντές για να επιτελέσουν το σπουδαίο τους έργο. Η πολιτική αντιπαράθεση, θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθεί στην αύξηση, τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων ώστε να μπορούν όλο και περισσότερο νέοι και νέες να αθλούνται. Στη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες ο αθλητισμός να γίνει μια δια βίου ενασχόληση, με όλα τα ευεργετικά από την επιστήμη, οφέλη για την υγεία μας. Είναι δίκαιο λοιπόν να αναγνωρίζεται η προσφορά τους στην πόλη μας, δεδομένης της επιθυμίας να οργανώνουμε ολοένα και μεγαλύτερους αγώνες στην Πάτρα με μεγάλη συμμετοχή, να έρθουν όλο και περισσότεροι επισκέπτες.



Άγγελος Ροζής MEd, MSc

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Πρόεδρος Επιστημονικού Συλλόγου Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Πατρών.