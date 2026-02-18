Κόκκινος Χορός: It’s in your blood

Κάποια parties περνούν. Κάποια γράφουν ιστορία.
Κάποια parties περνούν. Κάποια γράφουν ιστορία. Ο Κόκκινος Χορός ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.
Το πιο αναγνωρίσιμο party της Πάτρας επιστρέφει την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο γνώριμο μοναδικό σκηνικό του Royal - Παλαιό Πτωχοκομείο, για μια βραδιά γεμάτη ένταση, υψηλή ενέργεια και dancevibes μέχρι το πρώτο φως της ημέρας. Ο Κόκκινος Χορός δεν χρειάζεται συστάσεις για αυτούς που ξέρουν. Χρειάζεται απλώς κάτι κόκκινο και μία πρόσκληση γιατί σχεδόν πάντα γίνεται SoldOut.
BeYou, BeRed, BeMad
Ο Κόκκινος Χορός έχει χτίσει τη δική του ταυτότητα δεν είναι ένα partyοπως τα άλλα. Είναι το superpartyγια όσους θέλουν να ζήσουν μια μουσική εμπειρία με ενέργεια, ατελείωτοχορό χωρίς χαλάρωση. Οι «βαμμένοι κόκκινοι» DJs Κωνσταντίνος Γεωργίου και Παναγιώτης Κολλιόπουλος ξέρουν καλά τι σημαίνει Κόκκινος Χορός. Με sets που χτίζουν ένταση και κορυφώνονται διαρκώς, ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα και σε κρατούν σε συνεχή κίνηση. Από 80s και 90s ελληνικά και ξένα hits μέχρι σύγχρονες mainstream επιτυχίες, οι εναλλαγές είναι ασταμάτητες. Ένα party-εγγύηση, με ενέργεια στο κόκκινο και διάθεση που δεν πέφτει λεπτό.
Bacardi Nights
Το BACARDI επιστρέφει δυναμικά πίσω από το bar με αυθεντικά κουβανέζικα Mojitos και Bacardi Cola που κρατούν το vibe στο κόκκινο. Κλασικές γεύσεις, σωστό mixing και ρυθμός που δεν πέφτει — ακριβώς όπως πρέπει για την πιο εκρηκτική καρναβαλική νύχτα.
Μαζί για μια απόμα χρονιά και η Μπύρα ΜΑΜΟΣ η οποία εζυμώθηκε με πάθος και δίνει στο χορό λίγο ακόμα πάθος.
Οι προσκλήσεις εξαντλούνται γρήγορα. Φρόντισε να έχεις τη δική σου.
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
Royal - Παλαιό Πτωχοκομείο, Πάτρα
Dress Code:Κόκκινο
Σημεία Διάθεσης Προσκλήσεων:
· Marmelada Bar, Ρήγα Φεραίου 48
· Queen cafe-bistrot, ΥψηλώνAλωνιών 20
· Royal Patras, Ακτή Δυμαίων 53
· Flex One, Εγλυκάδος 78
· Φάρος Εν Πάτραις, Τριών Ναυάρχων 1
· Η Τρελή Ροδιά, Καραϊσκάκη 156
· Evathlontotalfitness, Παλαιά Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών 71, Ρίο
· Abigehair&style, Καποδιστρίου 28 και Ναβαρίνου
· Vino Divino, Πλατεία Βορείου Ηπείρου
· Protergia, Ακρωτηρίου 106
· Aθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Πατρών, Γαληνού 13
· VasilikiZorbamakeupartist, Μαίζωνος 36
