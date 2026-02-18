Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Pre Parade DJ Party» στην πλατεία Γεωργίου Α'

Καρναβαλική μουσική στη διαπασών απόλυτα ταιριαστή με την ατμόσφαιρα του ερχόμενου Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου από τις 11πμ έως τις 2μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ επιφυλάσσει σε Πατρινούς και επισκέπτες της καρναβαλικής πρωτεύουσας το «PRE PARADE DJ PARTY» που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία του Συλλόγου Δισκοθετών Πάτρας.

Την ώρα που θα διεξάγεται ο Σοκολατοπόλεμος με την παρέλαση οχημάτων με σοκολατορίψεις στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και θα ξετυλίγονται παράλληλες καρναβαλικές δράσεις εν κινήσει, οι Djs Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Παπανδρέου (Dimi Papa) και Τάκης Λαϊνάς θα ξεσηκώσουν τον κόσμο με τις χορευτικές επιλογές τους. Θα είναι η καλύτερη καρναβαλική προθέρμανση τόσο για τη νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου που θα αρχίζει λίγες ώρες όσο και για τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου οπότε και θα κορυφωθούν οι αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Η Πάτρα θα γεμίσει χρώμα, μουσική και χορό και όλοι μας θα απολαύσουμε ένα μεγάλο πάρτι που θα ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου.