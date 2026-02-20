Συλλυπητήρια επιστολή της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για την Καίτη Μαυράκη-Λύχρου

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας εκφράζει με συλλυπητήρια ανακοίνωση της, "τη θλίψη της για τον αδόκητο και τραγικό θάνατο της συντρόφισσας Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.

Η Καίτη Μαυράκη-Λύχρου υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Αχαΐα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε δε και διαμελιστικός σύμβουλος Ρίου στο Δήμο της Πάτρας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον σύζυγό της και σύντροφο Γιάννη Λύχρο και τα παιδιά τους, για την απώλεια της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας".