Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Συλλυπητήρια επιστολή της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για την Καίτη Μαυράκη-Λύχρου

Συλλυπητήρια επιστολή της Νέας Αριστεράς...

Η εκλιπούσα υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Αχαΐα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας εκφράζει με συλλυπητήρια ανακοίνωση της, "τη θλίψη της για τον αδόκητο και τραγικό θάνατο της συντρόφισσας Καίτης Μαυράκη-Λύχρου.

Η Καίτη Μαυράκη-Λύχρου υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Αχαΐα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Διετέλεσε δε και διαμελιστικός σύμβουλος Ρίου στο Δήμο της Πάτρας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον σύζυγό της και σύντροφο  Γιάννη Λύχρο και τα παιδιά τους, για την απώλεια της αγαπημένης τους συζύγου και μητέρας".

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Καισαριανή: Η Ελλάδα αποκτά τις ιστορικές φωτογραφίες των 200

Μπραντ Πιτ: Ποιος ειναι ο Άρης Κόντος, ο σωσίας του που θα παίξει μαζί του στην ταινία στην Ύδρα

ΕΦΕΤ: Τι να προσέξετε την περίοδο της Σαρακοστής

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Συλλυπητήρια Ανακοίνωση Νέα Αριστερά Αχαίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03c5\u03c0\u03b7\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1 \u0391\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03af\u03bd\u03c9\u03c3\u03b7","\u039d\u03ad\u03b1 \u0391\u03c1\u03b9\u03c3\u03c4\u03b5\u03c1\u03ac \u0391\u03c7\u03b1\u03af\u03b1\u03c2"]
821848
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις