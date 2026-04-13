Ανάλυση CNN για την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία: Γιατί δεν τον βοήθησε η στήριξη Τραμπ

«Η ήττα του Όρμπαν προσφέρει μαθήματα τόσο για όσους θα ήθελαν να τον μιμηθούν όσο και για όσους χαίρονται που αποχώρησε»

Ιστορικές στιγμές ζει η Ουγγαρία μετά την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Κυριακής καθώς η χώρα θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 2010. Αν και οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μια καθαρή νίκη για το αντιπολιτευόμενο κόμμα Τίσα του νικητή των εκλογών Πέτερ Μάγιαρ, όλοι διατηρούσαν επιφυλάξεις μέχρι την τελευταία στιγμή, και έτσι η ήττα Όρμπαν για πολλούς θύμιζε αλλαγή καθεστώτος. Όπως δήλωσε στο CNN ο συγγραφέας και ποιητής Αντράς Πετέτς, το συναίσθημα του θύμισε την εποχή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. «Ήμουν 30 ετών όταν τελείωσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Είναι το ίδιο συναίσθημα – το ίδιο», είπε από τις όχθες του Δούναβη, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Fidesz για να ακούσουν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου, «παρότι πολλά παραμένουν ασαφή — από το μέγεθος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Τίσα έως το πώς θα αρχίσει να αποδομεί το σύστημα που έχτισε το Fidesz — η ήττα του Όρμπαν δείχνει τα όρια του λαϊκισμού. Η ήττα του προσφέρει μαθήματα τόσο για όσους θα ήθελαν να τον μιμηθούν όσο και για όσους χαίρονται που αποχώρησε». «Το πρώτο μάθημα είναι ότι είναι δύσκολο να διεθνοποιηθεί ο εθνικισμός. Έχοντας κυβερνήσει για τόσο καιρό ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας — υποσχόμενος να προστατεύσει την Ουγγαρία από τις υποτιθέμενες απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της φιλελεύθερης ιδεολογίας — η εκστρατεία του τελικά στηρίχθηκε έντονα στην υποστήριξη ισχυρών διεθνών συμμάχων όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία». Παρά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που ταξίδεψε μέχρι τη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον στενότερο σύμμαχο της κυβέρνησης Τραμπ στην Ευρώπη, ότι «θα βοηθήσω τον Όρμπαν όσο περισσότερο μπορώ» και την ακόμια πιο έντονη προτροπή του Αμερικανού προέδρου «βγείτε και ψηφίστε τον Βίκτορ Όρμπαν, έναν πραγματικό φίλο, μαχητή και νικητή», οι παρεμβάσεις αυτές δεν απέδωσαν. «Αν και κάποιοι Ούγγροι ίσως ένιωσαν κολακευμένοι από την προσοχή μιας υπερδύναμης, υπάρχει αντίφαση στο να περιμένει κανείς ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν έναν εθνικιστή πολιτικό επειδή τους το υποδεικνύει μια ξένη δύναμη» σημειώνει το CNN.