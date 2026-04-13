Viral ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας μετά τη νίκη του Μάγιαρ στις εκλογές

Μπορεί να ήταν χιλιάδες οι Ούγγροι που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ήττα Όρμπαν και τη νίκη του Πέτερ Μάγιαρ στις εκλογές της Κυριακής, ωστόσο ένας ήταν αυτός που ξεχώρισε και έγινε viral.

Πρωταγωνιστής του βίντεο που έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram, ο Ζολτ Χέγκεντους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε η δημοσιογράφος του RTL, Νοέμι Ζαλαβάρι, ο Χέγκεντους έδωσε ρέστα πάνω στη σκηνή στην οποία ο Πέτερ Μάγιαρ πανηγύριζε την αλλαγή σκυτάλης μετά από 16 χρόνια στην Ουγγαρία.

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο.