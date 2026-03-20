Αίγιο: Επετειακή προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ και ταινίας για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1821) και τους 5 Νεομάρτυρες

To πολιτιστικό σωματείο ΑΡΑΤΟΣ - παράρτημα ιστορικού κινηματογράφου, πιστό στην παράδοσή που θέλει εδώ και 9 χρόνια να παρουσιάζει κάτι νέωτερο από τις κινηματογραφικές παραγωγές του για την Ελληνική ιστορία, πρότεινε στον Δήμο Αιγιάλειας και έγινε δεκτό την προβολή επίκαιρων ταινιών του ως ελάχιστο φόρο τιμής στα αίματα τόσων χιλιάδων ψυχών Αγίων, Ηρώων και απλών Ελλήνων που μαρτύρησαν κατά τον ξεσηκωμό του Γένους μας το 1821 πολλές φορές με ολοκληρωτικές καταστροφές, αιχμαλωσίες γυναικοπαίδων, βασανισμούς, εξευτελισμούς και βίαιο εξισλαμισμό χωρίς όμως να απαρνηθούν την Ορθόδοξη Πίστη στην πραγματικότητα.

Ο πόθος της ελευθερίας πληρώθηκε με βαρύ τίμημα της ελευθερίας αφού κατεπνίγηκε στο αίμα και σε αντίθεση με την Νότια Ελλάδα πέρασαν άλλα 100 χρόνια σχεδόν στην Μακεδονία και την Θράκη για να αναπνεύσουν ελεύθερα.

H ψηφιοποίηση της ιστορίας από τον μετρ του ιστορικού σινεμά, σκηνοθέτη Βασίλη Τσικάρα που κατέχει το ρεκόρ αριθμού παραγωγών για το 1821 από το 2017, εγγυάται όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ρεαλιστικές εικόνες που λειτουργούν ταυτόχρονα ως μαθήματα γνώσης και μνήμης δημιουργώντας έντονες συγκινήσεις.

Μία ακόμα διοργάνωση του πολιτιστικού σωματείου ΑΡΑΤΟΣ με την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας με δωρεάν είσοδο για τους δημότες και επιλογή ταινίας.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ:



TETAΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ / ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΡΤΙΑ

Ώρα 18.00 - Μέρος 1. Εισαγωγή με το Ιστορικό ντοκιμαντέρ "ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ" του 2024 σε πρώτη προβολή.

Ώρα 19.00 - Μέρος 2. Δραματική ιστορική ταινία "ΠΕΝΤΕ 5- ΤΟτ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (1821) του 2023.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Οι Πέντε Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης» αναδεικνύει την άγνωστη πτυχή των πέντε νεομαρτύρων (Γεώργιος, Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος και Μιχαήλ) που μαρτύρησαν μετά την ιστορία, την επανάσταση και το ολοκαύτωμα του 1821 στο νησί.

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας.

Πρωτοβουλία/Παραγωγή: Πολιτιστικό Σωματείο «Εκκίνηση».

Συμπαραγωγή: Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης.

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δήμος Σαμοθράκης

Διαθεσιμότητα: Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε επίσημα και έγινε διαθέσιμο για προβολή το 2025.

Το «Πέντε 5: Το Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης» (2023) είναι μια ελληνική ιστορική δραματική ταινία, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Βασίλη Τσικάρα, που δραματοποιεί τα τραγικά γεγονότα της σφαγής στη Σαμοθράκη τον Σεπτέμβριο του 1821, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Η ταινία επικεντρώνεται στην απόφαση των 5 δημογερόντων της Σαμοθράκης να επαναστατήσουν, η οποία οδηγεί σε τουρκικά αντίποινα, περικύκλωση του νησιού και το ολοκαύτωμα.

Αποτελεί το τρίτο μέρος της τριλογίας του Βασίλη Τσικάρα για την Επανάσταση του 1821, μετά τις ταινίες «Έξοδος 1826» και «Πολιορκία».

Η προβολή του ντοκιμαντέρ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου μαζί με την ταινία ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ στον Δημοτικό Κινηματογράφο Απόλλων του Αιγίου, με είσοδο με κουπόνι ενίσχυσης του σωματείου στα 6 ευρώ για την παραγωγή νέων ταινιών της ΑRATOS FILMS.

Η «Πολιορκία» παντρεύει τη μυθοπλασία και το ιστορικό γεγονός της μάχης της Μονής Δοβρά στη Βέροια, το 1822.

Μία αφήγηση μας οδηγεί στο 1822. Ένα γάμος γίνεται σε μοναστήρι. Ένας άντρας προδίδει. Το μοναστήρι περικυκλώνεται. Ξεκινά πολιορκία.

Λίγα λόγια για το έργο:

Μέσα στο πολεμικό – εχθρικό κλίμα της εποχής δύο οικογένειες συναντώνται σε ένα μοναστήρι προκειμένου να γίνει με μυστικότητα ένας γάμος. Αυτό όμως δεν περνάει απαρατήρητο. Μια προδοσία θα οδηγήσει έξω από το μοναστήρι χιλιάδες τούρκους στρατιώτες. Ο ηγούμενος της μονής, οι μοναχοί και τα μέλη των δύο οικογενειών, πιάνουν τα όπλα στα χέρια τους και η Πολιορκία ξεκινά. Η «Πολιορκία», αποτελεί μέρος της τριλογίας της Aratos Films για το 1821.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Νεοζηλανδό ηθοποιό Manu Bennett (Spartacus, Hobbit, Arrow) και τους Γιάννη Αϊβάζη, Βύρωνα Κολάση, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Δημήτρη Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Καρμάτη, Μανώλη Σαββίδη, Αντώνη Σιώπκα, Κωνσταντίνο Καραθωμά και Σπύρο Μπιμπίλα.

Σε σημαντικούς ρόλους συναντάμε τους Κωνσταντίνα Μυλωνά, Κωνσταντίνο Λάγκο, Χρύσα Κοντογιώργου, Λευτέρη Δημηρόπουλο, Γεράσιμο Σοφιανό, Νίκο Πολοζιάνη, Γεωργία Μπιτάκου, Πέτρο Πέτρου, Σταύρο Δουκουζγιάννη, Χριστίνα Πιερή, Γιάννη Περδίκη, Δάνη Νικολαΐδη, Σταύρο Παρχαρίδη, Δημήτρη Τσιλινίκο, Βασίλη Τελίδη, Αριστείδη Σιναπίδη, Γιάννη Λαζαρίδη, Στέργιο Κωνσταντζίκη, κ.α.

Γκεστ: Πέτρος Ίμβριος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης.

Σενάριο - σκηνοθεσία: Βασίλης Τσικάρας

Διευθυντής φωτογραφίας: Δημήτρης Σταμπολής.