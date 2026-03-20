Το Σάββατο η εκπαιδευτικός-συγγραφέας Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη στην Πάτρα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου), ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημ./Νηπ. Παραλίας Πατρών με την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου Discover, προσκαλούν το κοινό το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 5 το απόγευμα στον χώρο του σχολείου (25ης Μαρτίου 71, Παραλία Πατρών), όπου η εκπαιδευτικός–συγγραφέας Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη θα παρουσιάσει το βιβλίο της με τίτλο «Δυο κοράκια διψασμένα».

Ελάτε να ζωντανέψουμε την ιστορία και να αποδείξουμε, μέσα από δράσεις και παιχνίδια, πως με την επιμονή και την προσήλωση στον στόχο όλα είναι δυνατά! Αν αποτέλεσμα θέλεις να δεις, συνέχισε να προσπαθείς.

Το βιβλίο:

Ο μπαμπάς κόρακας και το μικρό του κορακάκι ταξιδεύουν πολλές ώρες και έχουν... κορακιάσει από τη δίψα. Κάποτε βρίσκουν μια κανάτα με λιγοστό νερό. Πώς όμως να πιουν με το κοντό τους ράμφος; Ο μπαμπάς, μετά από πολλή σκέψη, έχει μια καταπληκτική ιδέα! Οι πετρούλες, που βρίσκονται σκόρπιες γύρω τους, αυτές... αυτές θα τους ξεδιψάσουν! Πώς άραγε;

Η σειρά:

Οι μύθοι του Αισώπου αντιπροσωπεύουν διαχρονικά το λαϊκό πνεύμα και ο κυρίαρχος στόχος τους είναι να διδάξουν. Ο Αίσωπος στο τέλος κάθε διήγησής του δεν ενδιαφέρεται για τη λύτρωση των ηρώων, για το «ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» των παραμυθιών· ο Αίσωπος ενδιαφέρεται για το επιμύθιο, για την ανάδειξη δηλαδή ενός ηθικού διδάγματος, εύληπτου από παιδιά και λαό. Αυτό ακριβώς το επιμύθιο θέλουν να προβάλλουν τα βιβλία της σειράς «Η Γιολάντα συναντάει τον Αίσωπο», παρά το ότι η συγγραφέας, για να κάνει πιο ελκυστική την αρχική αφήγηση ή για να αναδείξει κι άλλα βασικά ζητήματα που αναδύονται από αυτήν, προσθέτει κάποιες φορές στοιχεία στην πλοκή της ιστορίας (ήρωες, λόγια, καμώματα) μέχρι να φτάσει στο ζητούμενο ηθικό δίδαγμα (αισώπειο επιμύθιο).

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

Η Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μετεκπαιδευτεί στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Εργάζεται στη δημόσια Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αρθρογραφεί σε παιδαγωγικά περιοδικά και έχει εκδώσει πολλά βιβλία για παιδιά νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου. Οκτώ (8) ακόμα βιβλία της λαογραφικού περιεχομένου προέκυψαν από τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τα παραμύθια, τους μύθους, τις παροιμίες και τις παροιμιώδεις φράσεις του λαού μας.

Προωθεί την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με ομιλίες σε σχολεία όλης της Ελλάδας, βιβλιοθήκες και Συλλόγους, είναι ενεργό μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων.

Ως δασκάλα έχει εκπονήσει πολλά καινοτόμα προγράμματα, το σημαντικότερο από τα οποία οδήγησε στη δημιουργία του «Μουσείου Μαθητικής Ζωής», του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος. Από τον Ιανουάριο του 2011, οπότε και εγκρίθηκε από το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. η επισκεψιμότητα του Μουσείου, μεταδίδει, παράλληλα με τα διδακτικά της καθήκοντα, την αγάπη της για το παλιό σχολειό, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μαθητές σχολείων της Αττικής με θέμα τη σχολική ζωή στη μεταπολεμική Ελλάδα.

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, του Νίκου και της Σταυριάννας.

*Τα βιβλία της εκπαιδευτικού–συγγραφέως Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Σαββάλας.