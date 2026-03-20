Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ "Ο Ανδρέας Λασκαράτος και Τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς" της Όλγας Λασκαράτου

Το ντοκιμαντέρ "Ο Ανδρέας Λασκαράτος και Τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς" πρόκειται να προβληθεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2026, στις 5 το απόγευμα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα.

Οι προβολές θα συνοδευτούν από ολιγόλεπτες παρουσιάσεις- συζητήσεις. Το Σάββατο 28/3 προκεκλημένοι είναι η πολιτικός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο δημοσιογράφος Κώστας Λασκαράτος και την Κυριακή 29/3 ο θεατρικός συγγραφέας - σκηνοθέτης Γιάννης Καλαβριανός και ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης.

Με άξονα τα «Μυστήρια της Κεφαλονιάς» του σατιρικού ποιητή και πεζογράφου, Ανδρέα Λασκαράτου (1811-1901), η μουσική παραγωγός, συγγραφέας και σκηνοθέτιδα, Όλγα Λασκαράτου, μέσα από το ντοκιμαντέρ της, μας μεταφέρει στην Κεφαλονιά, φωτίζοντας τη ζωή και το έργο του, υπό το πρίσμα του ιστορικού φόντου και της κοινωνίας της εποχής.

Αναζητώντας την ενδεχόμενη οικογενειακή σύνδεση με τον συνονόματο της ποιητή Ανδρέα Λασκαράτο, η Όλγα Λασκαράτου ανακαλύπτει την ιστορία του τόπου των καλοκαιριών της, από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα.

Η Κεφαλονιά, νεόδμητη στο σύνολο της, μετά από τους σεισμούς του 1953, όπου γκρεμίστηκαν δημόσια κτίρια και οικίες, δεν διασώζει παρά μόνο ελάχιστα σημάδια ανθρώπων που κάποτε έζησαν στο νησί και έγραψαν ένα από τα σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας: την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Με ιστορικό φόντο την πορεία στην Ένωση και επί αγγλοκρατίας, ο Ανδρέας Λασκαράτος εκδίδει τα “Μυστήρια της Κεφαλονιάς”, έργο καταγγελτικό για τους εκπροσώπους της εκκλησίας και της πολιτικής αλλά και για τη θέση της γυναίκας την εποχή εκείνη. Τόσο ο Λασκαράτος όσο και το βιβλίο του αφορίστηκαν, εξαναγκάζοντας τον να ζει με την πολυπληθή του οικογένεια στο περιθώριο. Τα σχόλια εκείνου του βιβλίου έρχονται σαν ερωτήματα σήμερα. Έχει αλλάξει κάτι;

Στο ντοκιμαντέρ μεταξύ άλλων, μιλούν οι: Ντίνος Λασκαράτος, απόγονος από τη μεριά του αδελφού του ποιητή, Πέτρος Πετράτος, δρ Ιστορίας, Δώρα Μαρκάτου, καθηγήτρια Παν/μιου Ιωαννίνων, Βασίλης Κεκάτος, σκηνοθέτης, Παντελής Μπουκάλας, συγγραφέας, μεταφραστής, Μυρτώ Κατσίγερα, φιλόλογος, δημοσιογράφος.

Με τα λόγια της δημιουργού Όλγας Λασκαράτου

«Από παιδί με ρωτούσαν αν έχω συγγένεια με τον ποιητή Ανδρέα Λασκαράτο. Κάποτε τον ήξεραν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα πια καμιά φορά πέφτουν πάνω του σε σταυρόλεξα για το έργο του “Ιδού ο Άνθρωπος”. Εμένα με συγκίνησε το έργο για το οποίο αφορίστηκε και αποκλείστηκε από την κοινωνία αυτός και η οικογένεια του για όλη του τη ζωή σχεδόν. Το έργο αυτό είναι “Τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς”, που όπως λέει ένας από τους καλεσμένους στο φιλμ, ο Βασίλης Κεκάτος, είναι ένα έργο εξαιρετικά σύγχρονο. Ξεκινώντας ύστερα από τόσα χρόνια που πηγαινοέρχομαι στην Κεφαλονιά τα καλοκαίρια, να βρω μια ενδεχόμενη οικογενειακή σύνδεση με τον ποιητή ανακάλυψα τα δικά μου “Μυστήρια της Κεφαλονιάς” που πατάνε πάνω στα ίχνη του βιβλίου και του ποιητή που αφορίστηκαν εξίσου.

Μυστήρια πολιτικής, εκκλησίας, ξένων δυνάμεων, ανθρωπογεωγραφίας και επτανησιακής κουλτούρας. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, συναντηθήκαμε ξανά μετά το πρώτο μας ντοκιμαντέρ για το ραδιόφωνο “Μια φωνή μέσα στη νύχτα”, με τον φίλο και συνεργάτη Χρήστο Τόλη, που ήρθε στο νησί και καταγράψαμε την πλειονότητα των καλεσμένων μας και κινηματογραφήσαμε τις ομορφιές αυτού του τόπου».

Συντελεστές:

Σενάριο - έρευνα - πρωτότυπη μουσική - σπικάζ: Όλγα Λασκαράτου

Α’ κάμερα - μοντάζ - colorist - ηχοληψία - χειριστής drone: Χρήστος Τόλης

Α' σκηνοθετης : Όλγα Λασκαράτου / Β’ σκηνοθέτης: Χρήστος Τόλης

Α’ διευθυντής φωτογραφίας: Χρήστος Τόλης / Β' διευθύντρια φωτογραφίας: Όλγα Λασκαράτου

Γενική βοηθός - πρόσθετες λήψεις - backstage πλάνα: Γαβριέλα Κοκκίνη.

Η Όλγα Λασκαράτου

Με το που τελείωσε το σχολείο άρχισε να εργάζεται στο ραδιόφωνο (Σκάι, Μελωδία, ΕΡΤ, Μέντα, Κόκκινο, Αθήνα 9.84) ενώ παράλληλα έκανε μουσική επιμέλεια σε κάποιες τηλεοπτικές σειρές. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και διπλωματούχος πιάνου. Πέρα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τα προγράμματα συναυλιών που επιμελείται, το 2009 έγραψε και σκηνοθέτησε τον θεατρικό μονόλογο “Morendo” για τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, το 2023 παρουσίασε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το “Μια φωνή μέσα στη νύχτα”, ταινία που πραγματεύεται την μετάβαση των μουσικών ραδιοφώνων στο playlist και βραβεύτηκε στο London Greek Film Festival, και το 2026 ολοκλήρωσε το δεύτερο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ για τον “Ανδρέα Λασκαράτο και τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς”.

*Στις 28 και 29 Μαρτίου, στις 5 μ.μ. στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, Γκάζι.

