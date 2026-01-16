1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός ποίησης - διηγήματος για το 2026

Το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαπολιτισμός (www.periodikodiapolitismos.blogspot.com), οι εκδόσεις Διαπολιτισμός και οι εκδόσεις–βιβλιοπωλείο Το Δόντι προκηρύσσουν τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για το έτος 2026.

Στόχοι του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύγχρονης ελληνικής ποιητικής και πεζογραφικής δημιουργίας, στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση χωρίς θεματικούς ή υφολογικούς περιορισμούς, στην ανάδειξη αξιόλογων λογοτεχνικών έργων και δημιουργών, στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας μέσω έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, στη δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα λογοτεχνών με κοινό όραμα τον πολιτισμό και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Όροι Συμμετοχής

Κάθε διαγωνιζόμενος/-η δύναται να συμμετάσχει με ένα (1) ποίημα ή ένα (1) διήγημα, σε ελεύθερο θέμα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/-ες έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν ελληνική ή κυπριακή υπηκοότητα.

Τα έργα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, με χρήση γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 12.

Το ποίημα μπορεί να είναι σε παραδοσιακό ή ελεύθερο στίχο και δεν πρέπει να υπερβαίνει τους σαράντα πέντε (45) στίχους.

Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) λέξεις.

Τα υποβαλλόμενα έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί, δημοσιευθεί (έντυπα ή ηλεκτρονικά) ούτε να έχουν βραβευθεί ή διακριθεί σε άλλον διαγωνισμό.

Τρόπος Υποβολής

Το έργο αποστέλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίγραφα, με αναγραφή μόνο του ψευδωνύμου.

Τα αντίγραφα τοποθετούνται σε μεγάλο φάκελο, όπου στη θέση του αποστολέα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.

Σε ξεχωριστό μικρό, σφραγισμένο φάκελο, με ένδειξη το ψευδώνυμο, περιλαμβάνονται:

Ψευδώνυμο

όνομα και επώνυμο

τίτλος έργου

ταχυδρομική διεύθυνση

τηλέφωνο (σταθερό & κινητό)

e-mail

Προθεσμία – Διεύθυνση Αποστολής

Καταληκτική ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2026

Αποστολή στη διεύθυνση:

Γιάννης Η. Παππάς

Σπερχειού 31

Τ.Κ. 26442 – Πάτρα

(Με την ένδειξη: Για τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος – Διαπολιτισμός – Το Δόντι).

Κρίση – Βραβεία – Δημοσίευση

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή επιτροπή, μέλη της οποίας είναι οι:

Θανάσης Μαρκόπουλος, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας,

Γιάννης Η. Παππάς, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής,

Αντώνης Φωστιέρης, ποιητής,

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, κριτικός λογοτεχνίας και

Γιάννης Χρυσανθόπουλος, ποιητής.

Θα απονεμηθούν τρία (3) βραβεία και τρεις (3) έπαινοι στην κατηγορία της ποίησης και αντίστοιχα τρία (3) βραβεία και τρεις (3) έπαινοι στην κατηγορία του διηγήματος.

Τα δέκα (10) πρώτα ποιήματα και τα δέκα (10) πρώτα διηγήματα θα εκδοθούν σε συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Διαπολιτισμός και τις εκδόσεις το Δόντι της Πάτρας και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα:

www.periodikodiapolitismos.blogspot.com

Αποτελέσματα – Τελετή Απονομής

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στα τέλη Νοεμβρίου 2026.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης Λογοτεχνών, η οποία θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 11–12 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα διαβαστούν τα βραβευθέντα ποιήματα και διηγήματα.