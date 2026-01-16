Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν» - Υπόσχεται δημοκρατία και εκλογές

Όσα δήλωσε ο έκπτωτος γιος του τελευταίου μονάρχη του Ιράν
Σε μια κρίσιμη συνέντευξη Τύπου από την Ουάσινγκτον, ο εξόριστος πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, δηλώνοντας έτοιμος να ηγηθεί της επόμενης ημέρας στη χώρα.
Ξεκινώντας την ομιλία του με ενός λεπτού σιγή για τον «γενναίο ιρανικό λαό», ο Παχλαβί έστειλε το μήνυμα ότι «η λεγόμενη Ισλαμική Δημοκρατία δεν είναι η κυβέρνηση του Ιράν».
«Δεν πρόκειται πλέον για απλή καταστολή, αλλά για μια ξένη κατοχή που φοράει ιερατικά άμφια», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με έμφαση: «Η Ισλαμική Δημοκρατία θα πέσει -το ερώτημα δεν είναι το "αν", αλλά το "πότε"».
«Θα επιστρέψω στο Ιράν» - Έκκληση στη διεθνή κοινότητα
Ο Παχλαβί κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει σε έξι συγκεκριμένες ενέργειες για να βοηθήσει τους διαδηλωτές, σημειώνοντας ότι οι συμπατριώτες του χρειάζονται επείγουσα βοήθεια. Όπως ανέφερε, το κυβερνών καθεστώς «αντιδρά βίαια σαν πληγωμένο ζώο που πασχίζει απεγνωσμένα να κρατηθεί στην εξουσία», ακριβώς επειδή βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση.
Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να ηγηθεί μιας νέας κυβέρνησης και να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του:
«Σήμερα, καθώς οι συμπατριώτες μου ζητούν την καθοδήγησή μου, επιβεβαιώνω τη δια βίου δέσμευσή μου: μπαίνω μπροστά για να ηγηθώ του κινήματος που θα πάρει πίσω τη χώρα μας από την αντι-ιρανική εχθρική δύναμη που την κατέχει και σκοτώνει τα παιδιά της. Θα επιστρέψω στο Ιράν. Είμαι σε μοναδική θέση για να διασφαλίσω μια σταθερή μετάβαση».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αυτή δεν είναι απλώς η δική του άποψη, αλλά η «ετυμηγορία που εκφέρει δυνατά και καθαρά ο λαός απέναντι στις σφαίρες». Κατέληξε δε, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη έτοιμο ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο για μια ομαλή μετάβαση, το οποίο είναι έτοιμο να εφαρμοστεί άμεσα», όπως μεταδίδει το Skynews.
Τι ζητά από τη διεθνή κοινότητα
Ο Παχλαβί απηύθυνε έκκληση για βοήθεια προς τη διεθνή κοινότητα και κάλεσε τον κόσμο να προχωρήσει στις εξής έξι ενέργειες:
- Προστασία του ιρανικού λαού μέσω της αποδυνάμωσης των κατασταλτικών μηχανισμών του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης της ηγεσίας των Φρουρών της Επανάστασης και των υποδομών διοίκησης και ελέγχου τους.
- Άσκηση και διατήρηση της μέγιστης οικονομικής πίεσης προς το καθεστώς.
- Εξασφάλιση απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες.
- Απέλαση των Ιρανών διπλωματών από τις διεθνείς πρωτεύουσες και λήψη νομικών μέτρων κατά των υπευθύνων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
- Απαίτηση για την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων.
- Προετοιμασία για μια δημοκρατική μετάβαση στο Ιράν, με τη δέσμευση για αναγνώριση μιας νόμιμης μεταβατικής κυβέρνησης όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
