Ιράν: Το καθεστώς απαιτεί τεράστια ποσά για τις σορούς διαδηλωτών

Σοκαριστικές καταγγελίες φέρνει στο φως το BBC, σύμφωνα με τις οποίες οι ιρανικές αρχές απαιτούν υπέρογκα χρηματικά ποσά από οικογένειες διαδηλωτών που σκοτώθηκαν, προκειμένου να τους παραδώσουν τις σορούς για ταφή.

Οικογένειες θυμάτων ανέφεραν στο BBC Persian ότι οι σοροί κρατούνται σε νοσοκομεία και νεκροτομεία και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αρνούνται να τις παραδώσουν, αν οι οικογένειες δεν καταβληθούν χρήματα. Πολλές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η πρακτική αυτή εφαρμόζεται συστηματικά σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 2.435 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων που σημειώθηκαν σε ολόκληρο το Ιράν.

Σε μία από τις περιπτώσεις, οικογένεια από την πόλη Ραστ στον βορρά της χώρας, δήλωσε ότι οι αρχές ζήτησαν 700 εκατ. τομάν (περίπου 5.000 δολάρια), για να παραδώσουν τη σορό συγγενικού τους προσώπου. Όπως ανέφεραν, η σορός βρισκόταν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Πουρσίνα, μαζί με τουλάχιστον 70 ακόμη νεκρούς διαδηλωτές.

Αντίστοιχη καταγγελία έγινε και στην Τεχεράνη, όπου οικογένεια Κούρδου εποχικού εργάτη ενημερώθηκε, ότι θα έπρεπε να πληρώσει ένα δισ. τομάν (περίπου 7.000 δολάρια) για να παραλάβει τη σορό του γιου της. Η οικογένεια δήλωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει και αναγκάστηκε να φύγει χωρίς τη σορό του παιδιού της, σε μια χώρα όπου ένας εργάτης στον κατασκευαστικό τομέα – όπως ο νεκρός- κερδίζει συνήθως λιγότερα από 100 δολάρια τον μήνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσωπικό των νοσοκομείων φέρεται να ειδοποιεί κρυφά συγγενείς θυμάτων να σπεύσουν να παραλάβουν τις σορούς των ανθρώπων τους, πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας και απαιτήσουν χρήματα.

Μία γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας, έμαθε ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε, μόνο όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από το νοσοκομείο στο κινητό του, στις 9 Ιανουαρίου. Νοσοκομειακοί υπάλληλοι της είπαν να μεταβεί άμεσα να παραλάβει τη σορό, πριν επέμβουν οι αρχές. Εκείνη μετέφερε το σώμα του συζύγου της σε αγροτικό όχημα και ταξίδεψε επτά ώρες μέχρι την πόλη καταγωγής τους στη δυτική χώρα για να τον θάψει.

«Ήμουν στην καρότσα του αγροτικού και έκλαιγα πάνω από το σώμα του για επτά ώρες, ενώ τα παιδιά μου κάθονταν μπροστά», φέρεται να είπε σε συγγενή της στο Λονδίνο.

Το BBC Persian έχει επίσης λάβει αναφορές ότι στο νεκροτομείο Μπεχεστ-ε Ζάχρα στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι προτείνουν σε οικογένειες να δηλώσουν ότι το παιδί τους ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ και σκοτώθηκε από διαδηλωτές, ώστε να τους παραδοθεί η σορός χωρίς χρέωση.

Την ίδια στιγμή οικογένεια ανέφερε ότι της ζητήθηκε να συμμετάσχει σε φιλοκυβερνητική συγκέντρωση και να παρουσιάσει τον νεκρό ως «μάρτυρα», πρόταση την οποία η συγκεκριμένη οικογένεια αρνήθηκε.

Σε άλλη περίπτωση, οικογένειες φέρονται να εισέβαλαν σε νεκροτομείο από φόβο ότι οι αρχές θα κρατούσαν ή θα έθαβαν τις σορούς χωρίς να τις ενημερώσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, συγγενείς απέσπασαν τις σορούς από ασθενοφόρα και τις φύλαξαν επί ώρες στον προαύλιο χώρο νοσοκομείου, μέχρι να βρουν ιδιωτικά οχήματα για τη μεταφορά τους.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στην Τεχεράνη στις 29 Δεκεμβρίου, μετά την κατάρρευση της ισοτιμίας του ιρανικού νομίσματος, και γρήγορα εξελίχθηκαν σε ευθεία αμφισβήτηση του καθεστώτος. Οι αρχές απάντησαν με εκτεταμένη καταστολή και θανατηφόρα βία.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), εκτός από τους 2.435 νεκρούς διαδηλωτές, έχουν σκοτωθεί 13 παιδιά και 153 άτομα που συνδέονται με τις δυνάμεις ασφαλείας ή την κυβέρνηση, ενώ 18.470 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Οι συλλήψεις ακτιβιστών, δικηγόρων και απλών πολιτών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα.