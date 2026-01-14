Σε βίαιη καταστολή και γρήγορες δίκες εναντίον των διαδηλωτών προχωρά το Ιράν - Τουλάχιστον 2.571 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ' έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Στο μεταξύ, η διακοπή του Ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του Ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

Γάλλος ΥΠΕΞ: «Η πιο βίαιη» καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν

Η καταστολή των διαδηλωτών στο Ιράν είναι πιθανόν «η πιο βίαιη» στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής, δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και κάλεσε τις αρχές να την σταματήσουν «οπωσδήποτε».

«Αυτό που υποψιαζόμαστε είναι πως πρόκειται για την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιοσταθμό RTL, χωρίς πάντως να αναφέρει αριθμούς νεκρών.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε στον πρεσβευτή του Ιράν στη Γαλλία, ο οποίος κλήθηκε χθες, Τρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών, εξήγησε ο υπουργός.

«Στις σπάνιες εικόνες που φθάνουν σ' εμάς, βλέπουμε διαδηλωτές να σκοτώνονται από εξ επαφής πυρά επιθετικών όπλων, πτώματα να στοιβάζονται μέσα σε σάκους, μέσα σε υπερκορεσμένα νοσοκομεία, βλέπουμε ιρανικές οικογένειες να πενθούν και ακούμε εκκλήσεις για βοήθεια στις οποίες δεν μπορούμε να παραμένουμε αναίσθητοι», περιέγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της εξουσίας στο Ιράν, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε πως οι Ιρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το μέλλον τους.

«Και αυτό είναι που οφείλουν να ακούσουν οι αρχές της χώρας», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, δήλωσε πως «η πρώτη από τις ευθύνες μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηκόων μας, που ανέρχονται σε σχεδόν 900 στο Ιράν, την ασφάλεια των πρακτόρων μας, της πρεσβείας μας και ασφαλώς των δύο συμπατριωτών μας, της Σεσίλ Κολέρ και του Ζακ Παρί», που βρίσκονται υπό περιορισμό στην πρεσβεία.

Στο Πεκίνο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε έξωθεν ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, μετά την προειδοποίηση από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον της Τεχεράνης.

Η Κίνα δεν αποδέχεται τη χρήση ή την απειλή χρήσης της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη θέση της Κίνας μετά τα σχόλια του Τραμπ.

Τουλάχιστον 2.571 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί - η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ πως αναζητούν «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε χθες Τρίτη την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν, που συνταράσσεται από μαζικές κινητοποιήσεις, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα δράσουν κατά τρόπο «πολύ δυνατό» εναντίον της Τεχεράνης αν εκτελεστούν διαδηλωτές.

«Οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι ριζωμένες στην (σ.σ. επιδίωξη της) αλλαγής καθεστώτος, με τις κυρώσεις, τις απειλές, τις ενορχηστρωμένες ταραχές και το χάος να χρησιμοποιούνται ως modus operandi για να δημιουργηθεί πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση», ανέφερε η αποστολή μέσω X, σε μήνυμα που συνοδεύει επιστολή διαμαρτυρίας που απηύθυνε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον ΓΓ του ΟΗΕ, σε αντίδραση για ανάρτηση του αμερικανού προέδρου Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του νωρίτερα χθες.





