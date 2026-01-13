Τραμπ για Ιράν: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις - Έρχεται βοήθεια, το καθεστώς θα πληρώσει ακριβά

«Ιρανοί πατριώτες, ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ — ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ!!! Καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους έως ότου ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ οι άσκοπες δολοφονίες διαδηλωτών . Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ. MIGA!!! (σ.σ. Make Iran Great Again)

Να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται κάλεσε τους διαδηλωτές στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , λέγοντας σε ανάρτησή του ότι η βοήθεια βρίσκεται καθ΄οδόν.

<iframe src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115888317758045915/embed" class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>

Ο Αμερικανός πρόεδρος (νωρίτερα ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όποιες χώρες συναλλάσσονται με την Τεχεράνη) έχει ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες για νέες επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, που έχουν γνώση του θέματος.

Οι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για μια πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης παρουσιάσει επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο και ψυχολογικές εκστρατείες, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση στο Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα για να συζητήσει τις επιλογές για το Ιράν, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί. Κατά πληροφορίες, παρόμοια σύσκεψη θα πραγματοποιήσει και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο στρατός του εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» για να παρέμβει σε περίπτωση που σκοτωθούν περισσότεροι διαδηλωτές. Ο Τραμπ είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες τον κάλεσαν «για διαπραγματεύσεις», αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να δράσουν πριν από τη συνάντηση».