Άγγελος Τσιγκρής: «Να παραδώσουμε στα παιδιά μας την Ελλάδα που κληρονομήσαμε…»

Στο μήνυμά του για το νέο έτος, ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής αναφέρει:

«Τα τελευταία χρόνια εστάλησαν αντιφατικά και ασύμβατα με την Ελληνική οικογένεια και παράδοση μηνύματα, που δημιούργησαν σύγχυση και έντονη δυσφορία στην πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

Χρέος όλων μας είναι να προστατέψουμε -με τη στάση και τις αποφάσεις μας- όσα κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας.

Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους!».