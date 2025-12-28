Άγγελος Τσιγκρής: «Να παραδώσουμε στα παιδιά μας την Ελλάδα που κληρονομήσαμε…»

Το μήνυμα του Αχαιού πολιτικού για το νέο έτος
Στο μήνυμά του για το νέο έτος, ο Αχαιός πολιτικός και καθηγητής της Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής αναφέρει:
«Τα τελευταία χρόνια εστάλησαν αντιφατικά και ασύμβατα με την Ελληνική οικογένεια και παράδοση μηνύματα, που δημιούργησαν σύγχυση και έντονη δυσφορία στην πλειοψηφία των συμπολιτών μας.
Χρέος όλων μας είναι να προστατέψουμε -με τη στάση και τις αποφάσεις μας- όσα κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας.
Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους!».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr