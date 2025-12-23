Θρίλερ στην Τουρκία: Συνετρίβη λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης- ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 με πέντε επιβαίνοντες χάθηκε το βράδυ της Τρίτης από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας. Λίγο πριν από 10μμ (ώρα Ελλάδος) επιβεβαιώθηκε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη.

Το Falcon 50 είχε ως προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης. Σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ.

Το λίαρ τζετ ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Το αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονταν σε εκείνο του Καϊσερί (Καισάρεια).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφάνισε πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα και εξέπεμψε SOS για αναγκαστική προσγείωση πριν χαθεί από τα ραντάρ.

To CNN Türk μετέδωσε ότι πρόκειται για ναυλωμένο αεροσκάφος που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία τζετ. Το αεροδρόμιο Εσένμπογα έκλεισε για άλλες πτήσεις για προληπτικούς λόγους αφού έλαβε το σήμα για προσγείωση,

Η Hurriyet αναφέρει ότι ακούστηκε ένας δυνατός κρότος κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, νότια από την Άγκυρα, και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.