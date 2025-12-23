Η επιχείρηση Γάλλων κομάντος στο ναρκόπλοιο του Αχαιού «Έλληνα Εσκομπάρ»- ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από την επιχείρηση των Γάλλων κομάντος στο πλοίο «Ουρανία Α» του «Έλληνα Εσκομπάρ».

Όπως φαίνεται η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και συνολικά εντοπίστηκαν 138 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους άνω των 4,2 τόνων.

Το φορτίο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είχε φορτωθεί στην περιοχή της Καραϊβικής και συγκεκριμένα κοντά στο Φορ-ντε-Φρανς της Μαρτινίκας.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ-καρέ η επιχείρηση με τους κομάντος να εισέρχονται στο αμπάρι, να ερευνούν τους χώρους του αλιευτικού και να εντοπίζουν τα πακέτα κοκαΐνης, ενώ drone του Γαλλικού Ναυτικού επιτηρεί την επιχείρηση από αέρος.