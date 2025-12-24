Ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι ο Άγιος Βασίλης για την παράδοση των δώρων- Δείτε LIVE την πορεία του

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ μικροί και μεγάλοι περιμένουν με ανυπομονησία τα δώρα και τη μαγεία της ημέρας, το FlightRadar 24 προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την πιο διάσημη «πτήση» του κόσμου, αυτή του Αγίου Βασίλη.

Αντί για έναν συνηθισμένο αριθμό πτήσης και ένα συμβατικό αεροσκάφος, στην οθόνη εμφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, να διασχίζει χώρες και ηπείρους, σκορπίζοντας χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Δείτε live την πορεία του Άγιου Βασίλη

Η πρωτοβουλία αυτή, που έχει γίνει πλέον θεσμός τα τελευταία χρόνια, συνδυάζει την τεχνολογία με τη φαντασία, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι πιο σοβαρές πλατφόρμες μπορούν να διατηρούν μια παιχνιδιάρικη πλευρά.