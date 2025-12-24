Έξοδος Χριστουγέννων: Ουρές στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων

Ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, εξαιτίας του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, στην Ιόνια Οδό.

Χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική με αποτέλεσμα από το πρωί να επικρατεί το αδιαχώρητο, τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν και μάλιστα εν μέσω κακοκαιρίας.