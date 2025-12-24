Έξοδος Χριστουγέννων: Ουρές στην Αντιρρίου-Ιωαννίνων εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων

Χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική
Ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, εξαιτίας του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, στην Ιόνια Οδό.
Χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική με αποτέλεσμα από το πρωί να επικρατεί το αδιαχώρητο, τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν και μάλιστα εν μέσω κακοκαιρίας.
Ενημέρωση της Ιόνιας Οδού
Kατάληψη από αγρότες στο Σ/Δ Αγγελοκάστρου
Eκτροπή από Α/Κ Αγρίνιου Νότιος (Χαλικίου) ( Χ.Θ. 51,4) μέχρι Α/Κ Αγρινίου Βόρειος (Κουβαράς) ( Χ.Θ. 80,7) αμφίπλευρα
Κατάληψη από αγρότες στον Α/Κ Αρτας
Εκτροπή από Η/Κ Κομποτίου (Χ.Θ 130,2 ) μέχρι Α/Κ Αρτας ( Χ.Θ. 140,9) στον κλάδο προς Ιωάννινα.
Στον κλάδο προς Αντίρριο υπάρχει εκτροπή στον Α/Κ Άρτας(Χ.Θ 140,9). Τα οχημάτα εκτρέπονται στην Ράμπα εξόδου προς Αντίρριο και εισέρχονται εκ νέου από την Ράμπα εισόδου προς Αντίρριο του Α/Κ Άρτας.
Ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον ΜΣΔ Μενιδίου.
πηγή agriniosite.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr