Παραμονή Χριστουγέννων στην Πάτρα: Aνοικτά μαγαζιά, μουσική και βόλτες- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Με συνεχόμενο ωράριο και σήμερα η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων
Παραμονή χριστουγέννων στην Πάτρα και στο κέντρο το κλίμα είναι εορταστικό παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος.
Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ ενώ κόμσος κάνει βόλτες, αγορές της τελευταίας στιγμής, ενώ δε λείπουν τα κεράσματα και οι μουσικές από επιχειρήσεις και τα κάλαντα από μικρούς και μεγάλους.
Η κίνηση είναι αυξημένη και αρκετός κόσμος και ειδικά νεολαία πήγε σήμερα στο κέντρο.
ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ
