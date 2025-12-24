Παραμονή Χριστουγέννων στην Πάτρα: Aνοικτά μαγαζιά, μουσική και βόλτες- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Παραμονή χριστουγέννων στην Πάτρα και στο κέντρο το κλίμα είναι εορταστικό παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος.

Τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ ενώ κόμσος κάνει βόλτες, αγορές της τελευταίας στιγμής, ενώ δε λείπουν τα κεράσματα και οι μουσικές από επιχειρήσεις και τα κάλαντα από μικρούς και μεγάλους.

Η κίνηση είναι αυξημένη και αρκετός κόσμος και ειδικά νεολαία πήγε σήμερα στο κέντρο.

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟ