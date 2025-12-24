Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες τις ημέρες των γιορτών

Οι τράπεζες προσαρμόζουν το ωράριό τους στο εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σήμερα, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, τα τραπεζικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά και το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αντίθετα, ανήμερα των Χριστουγέννων, Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου (Σύναξη της Θεοτόκου), οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές.

Η λειτουργία τους θα επανέλθει στο κανονικό ωράριο την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου.

Ανάλογο πρόγραμμα θα ακολουθηθεί και την επόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όμως θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Θα είναι ανοιχτές ωστόσο την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Τελευταία τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου είναι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων.

Υπενθυμίζεται ότι για το διάστημα των αργιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των συστημάτων e-banking, mobile banking και των ΑΤΜ, ωστόσο οι εκτελέσεις εμβασμάτων προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών