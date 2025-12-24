Αναίσθητη και τραυματισμένη εντοπίστηκε 14χρονη που βγήκε για τα κάλαντα

Η μικρή είχε βγει για να πει τα κάλαντα, όταν ξαφνικά βρέθηκε αναίσθητη στο έδαφος
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όταν ένα 14χρονο κορίτσι βρέθηκε τραυματισμένο στον δρόμο. Την κοπέλα εντόπισε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.
Η ανήλικη είχε βγει για να πει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε πεσμένη και χωρίς τις αισθήσεις της.
Το ασθενοφόρο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και παρεμβάσεις. Η 14χρονη φέρει σοβαρά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, ενώ δίπλα της βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της, σύμφωνα με το ethnos.gr
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για πιθανό τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό που εγκατέλειψε το σημείο, τονίζοντας πως η άμεση παρέμβαση της νοσηλεύτριας αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή του παιδιού και ζητώντας τον εντοπισμό και την παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου.
