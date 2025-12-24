Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο αγοράκι

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 5χρονο αγοράκι

Το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/12) στη Λάρισα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 5χρονο αγοράκι στην Οδό Φαρσάλων, στο ύψος του στρατοπέδου Μπουγά.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε το παιδάκι στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και έκανε εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.

Ειδήσεις Τώρα

Τουρκία: Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά

Ο Roxy μύρισε τα ναρκωτικά - Πάνω από πέντε κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί με τη συνδρομή του

Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων- Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λάρισα Παράσυρση

Ειδήσεις