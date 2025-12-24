Αγρίνιο: «Έφυγε» αιφνίδια 50χρονος αγρότης

Βαρύτατο το πένθος στον οικισμό Λιαγκαίκα της Κοινότητας του Αγρίνιο, από τον αιφνίδιο θάνατο 50χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του agriniopress.gr ο 50χρονος αγρότης Γιώργος Τασούλης, έφυγε από την οικία του νωρίς σήμερα το πρωί, αλλά προσεγγίζοντας το αυτοκίνητό του αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών και στη συνέχεια των ιατρών του νοσοκομείου Αγρινίου, δεν κατέστη δυνατή η διάσωση του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μικρή τοπική κοινωνία στον οικισμό Λιαγκαίικα Αγρινίου είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του εκλιπόντος.