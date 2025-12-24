Αγρότες- Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική - Πώς γίνεται η κυκλοφορία

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα.
Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, αφού οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από την «Ολυμπία Οδό», η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της Εγλυκάδας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πάτρα.
Τουρκία: H αεροσυνοδός Maria Pappa, ανάμεσα στους νεκρούς- Eρευνούν τους καταγραφείς του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης
Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες τις ημέρες των γιορτών
Ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι ο Άγιος Βασίλης για την παράδοση των δώρων- Δείτε LIVE την πορεία του
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr