Αγρότες- Πάτρα: Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική - Πώς γίνεται η κυκλοφορία

Άνοιξε η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, αφού οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την «Ολυμπία Οδό», η κυκλοφορία διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα στο ύψος της Εγλυκάδας, ενώ παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου Εγλυκάδας στην κατεύθυνση προς Πάτρα.