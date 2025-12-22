Τζέφρι Έπσταϊν: Το πρωτοσέλιδο με τη φωτογραφία της Νταϊάνα που βρέθηκε στο σπίτι του

Η εμμονή του με τη βασιλική οικογένεια

Το σκάνδαλο με τον Τζέφρι Έπσταϊν, έχει προκαλέσει αναβρασμό στις ΗΠΑ, με την εμπλοκή εκατοντάδων ονομάτων από όλον τον κόσμο που φέρεται να είχαν πάρε δώσε με τον παιδόφιλο επιχειρηματία. Την Παρασκευή 19.12.2925, το υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έδωσε στο φως της δημοσιότητας 300.000 σελίδες από τα αρχεία που περιλαμβάνουν φωτογραφίες κάποιες από τις οποίες φαίνεται ότι είχε τραβήξει ο ίδιος ο Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ δεκάδες άλλες τραβήχτηκαν από το FBI όταν έκανε έρευνες στις ιδιοκτησίες του παιδόφιλου χρηματιστή. Σάλος προκλήθηκε όταν 12 από τις φωτογραφίες αποσύρθηκαν ξαφνικά από τη δημόσια προβολή, μεταξύ των οποίων και μία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην οποία πόζαρε ανάμεσα σε γυναίκες που φορούν μπικίνι. Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ανέφερε ότι αποσύρθηκαν καθώς υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με την ταυτότητα των γυναικών, αλλά τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως ήταν θύματα του Έπσταϊν. Πολλά από τα αρχεία ήταν ήδη σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα, με σχεδόν 700 σελίδες εντελώς «μαυρισμένες» και τα πρόσωπα γυναικών σε φωτογραφίες καλυμμένα. Αυτό οδήγησε σε κατηγορίες ότι το κοινό δεν μαθαίνει όλη την αλήθεια.

Η εμμονή με τη βασιλική οικογένεια και η φωτογραφία της Νταϊάνα

Η εμμονή του Τζέφρι Έπσταϊν με τη βρετανική βασιλική οικογένεια φαίνεται σε μία από τις πιο παράξενες φωτογραφίες που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του. Χωρίς να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, κορνιζαρισμένο και κρεμασμένο στο πίσω μέρος μιας ντουλάπας, βρισκόταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας The Times από τον Ιούνιο του 1994. Εκείνη την περίοδο, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον Τζόναθαν Ντίμπλμπι ότι το διαζύγιο με την Πριγκίπισσα Νταιάνα δεν θα τον εμπόδιζε να γίνει βασιλιάς, αναφέρει η Daily Mail. Το άρθρο συνοδευόταν από μια ολόσωμη φωτογραφία της Νταϊάνα με το λεγόμενο «φόρεμα της εκδίκησης» ένα μαύρο φόρεμα με γυμνούς ώμους, που έχει χαρακτηριστεί ως το πιο εμβληματικό «μικρό μαύρο φόρεμα» όλων των εποχών. Το φόρεσε σε μια πολύ προβεβλημένη εκδήλωση στο Λονδίνο, το ίδιο βράδυ που προβλήθηκε η συνέντευξη στο ITV. Το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο θεωρείται ότι χρονολογείται πριν την γνωριμία του Τζέφρι Έπσταϊν με Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ – πρώην πρίγκιπα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν λίγα χρόνια αργότερα μέσω της κοσμικής Γκισλέιν Μάξγουελ, φίλης του Άντριου από τα φοιτητικά του χρόνια και συντρόφου του Έπσταϊν, η οποία αργότερα φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζουσα.