Χριστίνα Βίδου: Κάποτε ήμουν 126 κιλά, το συναισθηματικό φαγητό ήταν η διαφυγή μου

Στην περίοδο που ζύγιζε 126 κιλά αναφέρθηκε η Χριστίνα Βίδου, σχολιάζοντας πως το συναισθηματικό φαγητό λειτουργούσε για εκείνη ως τρόπος διαφυγής.

Η δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλώντας για την αλλαγή στο βάρος της, αφού σήμερα είναι 61 κιλά, τα μισά από εκείνα που είχε φτάσει στο παρελθόν. Όπως εξήγησε η Χριστίνα Βίδου, για χρόνια το φαγητό λειτουργούσε ως μία ανταμοιβή στον εαυτό της, όταν ήταν πιεσμένη ή θλιμμένη.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Κάποτε ήμουν 126 κιλά και τώρα είμαι 61. Το συναισθηματικό φαγητό για εμένα ήταν η διαφυγή μου για πάρα πολλά χρόνια για πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι κανάκευα τον εαυτό μου όταν ήμουν πάρα πολύ ζορισμένη με κάτι. Ότι μου αξίζει τώρα να του δώσω κάτι να φάει. Στην ουσία με αυτόν τον τρόπο τιμωρούσα τον εαυτό μου. Αλλά στην ηλικία που είχα τότε, 25,26,27, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις».