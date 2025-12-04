Back to Top
Κιάτο: Οδηγοί Taxi έφτασαν στο μπλόκο και παρατάχθηκαν δίπλα στα τρακτέρ

Οι επαγγελματίες μιλούν για στήριξη και αλληλεγγύη ενός κλάδου που αν αφανιστεί θα συμπαρασύρει όλους τους κλάδους

Το αγωνιστικό κίνημα των αγροτών ενισχύουν και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι όσο περνά η ώρα.

Στον αγώνα προστίθεται σήμερα και ο κλάδος των οδηγών ταξί.

Το μεσημέρι της Πέμπτης δεκάδες οδηγοί ΤΑΞΙ από την Αθήνα, ταξίδεψαν έως το Κιάτο και βρέθηκαν στο μπλόκο των αγροτών που έχουν κλείσει τον κόμβο για δεύτερη συνεχή ημέρα.

 

 

#tags Αγρότες Μπλόκα Ταξί

