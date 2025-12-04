Μάλγαρα: Με νεκροφόρες στο μπλόκο των αγροτών ιδιοκτήτες γραφείων τελετών

Στόχος τους, όπως λένε, είναι να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες που παραμένουν για τέταρτη ημέρα στο μπλόκο
Στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα έφτασαν σήμερα το πρωί ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, με μηχανοκίνητη πορεία με τις νεκροφόρες τους, ξεκινώντας από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρουν, στόχος τους είναι να δείξουν τη στήριξή τους στους αγρότες που παραμένουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στο σημείο, αλλά και να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.
«Θέλουμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους αγρότες, σε έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Συντασσόμαστε στο πλάι τους ειρηνικά και, για τον ίδιο σκοπό, θέλουμε να αναδείξουμε και τα δικά μας προβλήματα που μας απασχολούν επί δεκαετίες», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νέστορας Νικολόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Μακεδονίας.
Δεκάδες νεκροφόρες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα κοιμητήρια «Αναστάσεως του Κυρίου» και από εκεί κατευθύνθηκαν στα Μάλγαρα, προκειμένου να ενωθούν με τους αγρότες και να διαμαρτυρηθούν μαζί τους.
«Πλέον το θέμα δεν είναι καθαρά αγροτικό, αλλά ήταν η αφορμή για να αναδειχθούν κι άλλα κοινωνικά προβλήματα. Χθες ήρθαν οι οδηγοί ταξί και οι “λαϊκατζήδες”, σήμερα ήρθαν τα γραφεία κηδειών, αύριο έρχονται οι φορτηγατζήδες, που είναι κι αυτό ένα κομμάτι το οποίο μας αγγίζει. Όπως πολλοί λένε ότι κλείνουμε τους δρόμους, ενοχλούμε και σταματάμε την κυκλοφορία, οι φορτηγατζήδες είναι αυτοί που θα εμφανιστούν εδώ και σε όλα τα μπλόκα — και έρχονται κι άλλα επαγγέλματα», ανέφερε ο Χρήστος Γκατζάρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας.
