Πατρών- Πύργου: Στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Αυτή είναι και η πιο ουσιαστική συνδρομή του κράτους προς τους πολίτες, ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος με σύγχρονες προδιαγραφές».

Κυρίως, όμως, δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς οδήγησης σε μια περιοχή, η οποία, δυστυχώς, έχει θλιβερό παρελθόν σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

Είναι σπουδαίο, λοιπόν, που με την προσπάθεια τόσων ανθρώπων, το υστέρημα του έλληνα φορολογούμενου και την ευρωπαϊκή συνδρομή, η πατρίδα μας αποκτά μια υποδομή, στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει την κοινωνική συνοχή και απελευθερώνει νέες δυνατότητες για την οικονομία.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, η υλοποίησή του οποίου δεν ήταν καθόλου αυτονόητη πριν από έξι χρόνια, αν αναλογιστούμε τα δεδομένα που υπήρχαν τότε.

Η Ελλάδα αποκτά σήμερα έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συνδέει απρόσκοπτα την Αθήνα με την Κόρινθο, την Ελευσίνα, την Πάτρα και τον Πύργο με ασφάλεια και άνεση.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την περάτωση αυτού του δύσκολου έργου, αλλά και συνολικά του αυτοκινητόδρομου, όπως και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ενδεικτικά, μόνο στα πρώτα 9 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν 10 κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 30 χιλιάδες κυβικά μέτρα σκυροδέματος – τριπλάσια ποσότητα ανά χιλιόμετρο σε σχέση με το πεδινό τμήμα, το οποίο παραδόθηκε τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν και το πιο απαιτητικό τεχνικά: η χάραξη συνέπιπτε με την Παλαιά Εθνική Οδό, η κατασκευή έγινε υπό κυκλοφορία και, εξαιτίας του αναγλύφου, απαιτήθηκαν πολλαπλάσια τεχνικά έργα σε σχέση με το υπόλοιπο έργο.

«Στις 2 μετά το μεσημέρι, παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο και δυσκολότερο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί», δήλωσε ο κ. Δήμας, μετά την τελετή του αγιασμού, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο.

Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια, μήκους 10 χλμ., του νέου Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος και νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του εν λόγω τμήματος παρουσία του του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σημείωσε: «Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι οι Παραχωρήσεις αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο για την ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων και αυτοκινητοδρόμων.

Η σημερινή μέρα το επιβεβαιώνει έμπρακτα: Παραδίδεται σε χρόνο ρεκόρ ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, με το υπολειπόμενο τμήμα να ολοκληρώνεται ταχύτατα μετά την παράδοση του προηγούμενου.

Οι Παραχωρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για δύο λόγους: Πρώτον επειδή εξασφαλίζουν γρήγορη υλοποίηση. Και δεύτερον, πέραν του γεγονότος ότι παρέχουν χρηματοδότηση, μπορούν να ισορροπούν το κόστος ανάμεσα στον φορολογούμενο ή τις όποιες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις υπάρχουν και τον χρήστη. Διότι, δεν είναι λογικό να επιβαρύνονται άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν ποτέ τον αυτοκινητόδρομο, με το κόστος κατασκευής ή λειτουργίας του. Παράλληλα, το μοντέλο των Παραχωρήσεων, εξασφαλίζει και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδείχθηκε σοφή η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη – μία απόφαση την οποία χειρίστηκε ο ίδιος προσωπικά στην συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση – να επαναφέρει το έργο στην Παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Μια απόφαση η οποία έφερε την επιτυχία, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια των οκτώ διαφορετικών συμβάσεων που ζήσαμε σε αυτό το δρόμο.

Κερδίζουμε λοιπόν ένα μεγάλο στοίχημα, σήμερα. Και όταν κερδίζεις ένα τέτοιο στοίχημα μπαίνεις στον πειρασμό για το επόμενο: την ολοκληρωμένη σύνδεση του άξονα με τον Μορέα. Είναι ένα στοίχημα το οποίο Κυβέρνησή μας στο θέτει ξεκάθαρα».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης δήλωσε: «Σήμερα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα ένα σκοτεινό κεφάλαιο για τη Δυτική Ελλάδα. Παραδίδουμε ένα έργο που έχω χαρακτηρίσει επανειλημμένα ως "δρόμο ζωής", καθώς προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια των πολιτών και η μνήμη όσων χάθηκαν άδικα όλα αυτά τα χρόνια.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής, με αναπτυξιακή διάσταση που ενώνει ανθρώπους και τόπους, διευκολύνει τις μεταφορές και ανοίγει νέους ορίζοντες για την περιοχή μας. Πλέον, διαθέτουμε ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα μας, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις διεκδικήσεις ολόκληρου του τόπου.

Σήμερα αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους και στις ανάδοχες εταιρείες για το αποτέλεσμα. Πολιτικά, οφείλουμε ένα ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη ολοκλήρωσης ενός έργου που, αν και ταλαιπωρήθηκε στο παρελθόν από τις μυλόπετρες της μικροπολιτικής, σήμερα παραδίδεται ολοκληρωμένο στην κοινωνία.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στους πολίτες για την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή ιστορική ημέρα».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος επεσήμανε: «Με την παράδοση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων της Πατρών – Πύργου ολοκληρώνεται ένας αυτοκινητόδρομος που αλλάζει οριστικά τη συνδεσιμότητα και το επίπεδο οδικής ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν και το πιο απαιτητικό τεχνικά, καθόσον η χάραξη ταυτίζεται με την Παλαιά Εθνική Οδό, η κατασκευή έγινε κυρίως υπό κυκλοφορία και, λόγω αναγλύφου, και δικτύων, απαιτήθηκαν πολλαπλάσια τεχνικά έργα.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του δρόμου δεν ήταν αυτονόητη. Απαιτούσε συντονισμό σε πολλά επίπεδα.

Είναι αποτέλεσμα μιας εντατικής και παραγωγικής συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας με τον παραχωρησιούχο, τους κατασκευαστές, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Έτσι, οποιοδήποτε ζήτημα ανέκυψε, αντιμετωπίσθηκε εγκαίρως, με συνέπεια το έργο να παραδοθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Πλέον ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος εντάσσεται σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο μεταφορών, που μειώνει χρόνους, στηρίζει την τοπική και την εθνική οικονομία και προσφέρει συνθήκες κυκλοφορίας, αντάξιες των προσδοκιών των πολιτών.

Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση στα συνοδά και συμπληρωματικά έργα, ώστε ο αυτοκινητόδρομος να λειτουργεί πλήρως και με ανθεκτικότητα για τις επόμενες δεκαετίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τον τεχνικό κόσμο που εργάστηκαν με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Η τεχνογνωσία, η επιμονή και η καθημερινή τους υπερπροσπάθεια ήταν καθοριστικές για να γίνει το έργο πραγματικότητα».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας είπε: «Σήμερα παραδίδουμε τα τελευταία χιλιόμετρα ενός αυτοκινητόδρομου που υπήρξε υπόσχεση δεκαετιών για τις τοπικές κοινωνίες.

Περισσότεροι από 1.500 εργαζόμενοι εργάστηκαν εντατικά επί τρία χρόνια για την ολοκλήρωσή του, κατασκευάζοντας 75 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με 9 ανισόπεδους κόμβους, 81 διαβάσεις και γέφυρες, 14 χώρους στάθμευσης και πλήθος τεχνικών έργων που εξασφαλίζουν έναν απολύτως ασφαλή και λειτουργικό δρόμο.

Θέλω να ευχαριστήσω την Πολιτεία για τη συνεργασία, τους μετόχους μας για τη σταθερή εμπιστοσύνη και, κυρίως, τους ανθρώπους μας που εργάστηκαν με αφοσίωση σε απαιτητικές συνθήκες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις τοπικές κοινωνίες για την υπομονή και τη στήριξή τους, όλο αυτό το διάστημα.

Με τη λειτουργία πλέον του αυτοκινητόδρομου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο: μια διαδρομή ταχύτερη, ασφαλέστερη, με έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακές εφαρμογές στην υπηρεσία των οδηγών.

Είμαστε υπερήφανοι που παραδίδουμε μια υποδομή αντάξια του μέλλοντος και της καθημερινότητας που αξίζουν οι άνθρωποι της περιοχής».

Η Πρόεδρος της VINCI Highways Belen Marcos υπογράμμισε: «Η Πατρών – Πύργου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακροχρόνια συνεργασία της VINCI με την Ελλάδα. Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Η σημερινή έναρξη λειτουργίας αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμη αυτής της συνεργασίας.

Είμαστε περήφανοι για αυτό το συλλογικό επίτευγμα και ευχόμαστε σε όλους τους οδηγούς ασφαλή και ευχάριστα ταξίδια στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX Κωνσταντίνος Μιτζάλης δήλωσε: «Μέσα σε 120 μέρες καταφέραμε πολλά αλλά κυρίως επιβεβαιώσαμε την αξιοπιστία μας και πόσα μπορούμε να πετύχουμε με καλό συντονισμό και συνεργασία. Ευχαριστώ όλους για την τεράστια προσπάθεια».

Παρόντες κατά την τελετή παράδοσης ήταν επίσης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας, Ιάσονας Φωτήλας, οι Βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου και Ανδρέας Κατσανιώτης, Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου και Κεφαλληνίας Παναγής Καππάτος, οι Δήμαρχοι Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ανδραβίδας – Κυλλήνης Ιωάννης Λέντζας.