Πτολεμαΐδα: «Ένας επιβάτης έπιασε το τιμόνι και δεν είχαμε χειρότερα»

«Έκανε κάθε μέρα το συγκεκριμένο δρομολόγιο», λέει ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου για τον 56χρονο οδηγό που πέθανε πάνω στο τιμόνι ενώ μετέφερε 25 υπαλλήλους της ΔΕΗ στη δουλειά τους στην Πτολεμαΐδα.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 07:00 σήμερα Πέμπτη (4/12/2025) το πρωί όταν ο οδηγός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ένιωσε μια ξαφνική αδιαθεσία και προσπάθησε να κάνει στην άκρη του δρόμου.

Στα καθίσματα του λεωφορείου βρίσκονταν 25 υπάλληλοι της ΔΕΗ, καθώς το λεωφορείου έχει μισθωθεί από ιδιωτική εταιρία προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς των υπαλλήλων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού από και προς το χώρο εργασία τους.

Ο πατέρας των δύο παιδιών και έμπειρος οδηγός, χάνει τις αισθήσεις του και το λεωφορείο κινείται προς την άκρη του δρόμου. Τότε ένας από τους επιβάτες σηκώνεται από τη θέση τους, πιάνει το τιμόνι κι ακινητοποιεί το όχημα το οποίο έχει προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου.

«Πήγαινε στην δουλειά τους, τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ κι έπαθε ανακοπή πάνω στο τιμόνι. Ήταν ένα έμπειρος οδηγός με πολλά χρόνια στο επάγγελμα και το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε κάθε μέρα» λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, Σούλης Χονδροματίδης και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 25 άτομα. Ευτυχώς ένας άλλος επιβάτης έπιασε το τιμόνι, ακινητοποίησε το αυτοκίνητο και το πήγε δεξιά του δρόμου. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Ήταν πολύ καλός οδηγός και πατέρας δύο κοριτσιών. Είμαστε όλοι ταραγμένοι και σοκαρισμένοι από αυτό που έγινε στα καλά καθούμενα».