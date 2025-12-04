Πτολεμαΐδα: Εξετράπη λεωφορείο με 40 εργαζομένους της ΔΕΗ- Νεκρός ο οδηγός μετά από ανακοπή

Το λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα , όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 40 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι και να πάτησε φρένο, ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ έδωσαν μάχη να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό, ο οποίος κατέληξε λίγα λεπτά μετά.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο