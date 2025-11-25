Δυτική Ελλάδα: 92 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Κατά την 21η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», οι αστυνομικές υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα διενήργησαν 1.176 ελέγχους, βεβαιώνοντας 92 παραβάσεις σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και χρήστες ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων.

Με τις αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πρόστιμα έως 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, η Πολιτεία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, αλλά ευθύνη που σώζει ζωές.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει, αναλυτικά:

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την 21η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Ειδικότερα, στην Δυτική Ελλάδα, από 17-11-2025 μέχρι και 23-11-2025, πραγματοποιήθηκαν -1.176- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν

-92- παραβάσεις, από τις οποίες -77- παραβάσεις σε οδηγούς, καθώς και

-15- παραβάσεις σε επιβάτες.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.



