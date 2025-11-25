«Καταιγίδα» αντιδράσεων για την «Ιθάκη»- Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας

Η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε διχασμένα συναισθήματα, ενθουσιώδη ανταπόκριση από το αναγνωστικό κοινό όπως επιβεβαιώνουν οι υψηλές πωλήσεις και ταυτόχρονα έντονες αντιδράσεις από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού σκηνικού.

Μέσα στις πρώτες κιόλας ώρες διάθεσής του, το βιβλίο πέρασε από ένα σημαντικό εκδοτικό γεγονός σε πρωταγωνιστή της πολιτικής επικαιρότητας.

Η «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg) τοποθετήθηκε χθες το πρωί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και ως τις πρώτες απογευματινές ώρες είχε συγκεντρώσει έναν τεράστιο όγκο αλληλεπιδράσεων. Ανθρώποι που έσπευσαν να το προμηθευθούν, σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «πρώτη θέση» στα τηλεοπτικά πάνελ, αντιδράσεις πολιτικών προσώπων.

Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα: Ερμηνείες, αναλύσεις, επιτηδευμένη σιωπή, εικασίες αλλά και κατηγορίες, απαξίωση, επιθετικότητα ή ειρωνείες. Οι αρνητικές αντιδράσεις μάλιστα περιλαμβάνουν μία μεγάλη «βεντάλια» πολιτικών προσώπων που ξεκινά από το Μέγαρο Μαξίμου και εκτείνεται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, σε αυτές πρωταγωνίστησαν τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 732 σελίδες του βιβλίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς… ήξερε τι έλεγε όταν προέβλεπε ότι «θα φάω ξύλο», προειδοποιώντας πως στο βιβλίο «κάνω αναφορές σε πρόσωπα και δεν τα κολακεύω».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» είναι αυστηρός με τον εαυτό του και η φράση «ήταν δική μου ευθύνη» αναγράφεται πάρα πολλές φορές στα περισσότερα κεφάλαια που καλύπτουν μια περίοδο πολιτικών γεγονότων από το 2008 έως το 2023. Ταυτόχρονα, όμως, είναι επικριτικός με όλες τις… εκδοχές της ΝΔ που περιλαμβάνει αυτή η περίοδος, με αρκετές εκδοχές του ΠΑΣΟΚ αλλά και με τα στελέχη με τα οποία πορεύθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως στις κυβερνήσεις του.

Η κριτική

Η κριτική στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να θεωρηθεί σχετικά «ενιαία». Όπως είναι αναμενόμενο, η έμφαση δίνεται στις περιόδους που επικεφαλής ήταν οι Αντώνης Σαμαράς και Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για όσους θήτευσαν στις διακυβέρνηση της χώρας μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, λοιπόν, καταγράφονται περιπτώσεις που η κριτική φθάνει στο επίπεδο της αποκήρυξης, όπως στην περίπτωση του Νίκου Παππά και του Παύλου Πολάκη. Στα πρόσωπα αυτά γίνεται τόσο κριτική για τις πολιτικές επιλογές και τους χειρισμούς σειράς ζητημάτων όσο και για προσωπική στρατηγική που δεν υπηρέτησε την κοινή προσπάθεια.

Σε άλλα στελέχη, όπως η Έφη Αχτσιόγλου ή οι Αλέξης Χαρίτσης, Ευκλείδης Τσακαλώτος διαπιστώνεται μια κριτική για περιχαράκωση, ατολμία, διστακτικότητα και μη αντίληψης της αναγκαιότητας δύσκολων περιόδων. Είτε αυτή αφορά την περίοδο της διαπραγμάτευσης είτε τα εσωκομματικά ζητήματα.

Επίσης, πρώην σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην «Ιθάκη» κατατίθεται η εκτίμηση ότι «εγωκεντρικά» ή «ναρκισιστικά» χαρακτηριστικά επηρέασαν καθοριστικά την πολιτική τους πρακτική.

Οι αντιδράσεις

Αντίστοιχα πολυσχιδείς ήταν φυσικά και οι «δηλώσεις» υποδοχής από όλους τους πολιτικούς χώρους, και φυσικά όσων θεώρησαν πως θίχτηκαν ή έκριναν αναγκαίο να τοποθετηθούν για όσα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Μέγαρο Μαξίμου αρχικά φαίνεται να υιοθετεί την τακτική του «μπόρα είναι θα περάσει», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να κάνει απαξιωτικές δηλώσεις περί «Μάρξ και Γκραούτσο Μάρξ». Παρά το γεγονός πως μόλις μερικά 24ωρα πριν ο Κυριάκος Μητσοστάκης είχε αφήσει να διαφανεί σε συνέντευξή του πώς έχει ήδη εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης των πολιτικών επιπτώσεων της «Ιθάκης».

Από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ ήταν εμφανής μία διάθεση να «προσπεραστεί» η επικαιρότητα που διαμορφώνει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Με τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο να δηλώνει πως «νομίζω ότι ο κύκλος αυτής της συζήτησης, της ιστορικής αναδρομής εκείνων των γεγονότων, έχει κλείσει. Η χώρα έχει προχωρήσει». Επίσης ο Μανώλης ‘Οθωνας, που υπήρξε συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, διέψευσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει στην αποθανούσα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πρόταση συγκυβέρνησης το 2015.

Ως υλικό για επιβεβαίωσης των επιλογών του την περίοδο 2012-2015 αξιοποίησε τα γραφόμενα στο βιβλίο το ΚΚΕ. Με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να σχολιάζει: «Φανταστείτε τότε το ΚΚΕ να είχε δώσει στήριξη σε αυτόν τον τραγέλαφο που περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου του κ. Τσίπρα, όλον αυτόν τον ορυμαγδό της κοροϊδίας που τελικά απογοήτευσε λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις».

Οργισμένες αντιδράσεις υπήρξαν από τον Παύλο Πολάκη (που προανήγγειλε «απαντήσεις» σε όσα του καταλογίζονται), τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (αποκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα «προδότη») και τον Στέφανο Κασσελάκη (με την γνωστή μέθοδο ενός video στο tik-tok). Πολύ χαμηλούς τόνους κράτησε ο Νίκος Παππάς παρά το γεγονός ότι η κριτική δέχθηκε ήταν ανάλογη με αυτή προς τον Παύλο Πολλάκη με τον οποίο θεωρούνται εσωκομματικοί «σύμμαχοι».

Αναμένονται απαντήσεις

Οι αντιδράσεις στα όσα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να συνεχιστούν ή και να κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Διαμορφώνοντας έναν θυελλώδη πολιτικό διάλογο με πολλές «αφετηρίες» και ετερόκλητα ζητούμενα. Όλα αυτά στο φόντο των εικασιών για τις μελλοντικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και την προοπτική δημιουργίας πολιτικού σχηματισμού, σύμφωνα με το news247.gr.

Όλες οι ενδείξεις πάντως δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να αφήσει πολλά από όσα λέγονται αναπάντητα. Άλλωστε, θα έχει κάθε ευκαιρία να δώσει τις απαντήσεις του, που αναμένονται – σύμφωνα με πληροφορίες – ηχηρές, στην παρουσίαση του βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, στο Θέατρο «Παλλάς», στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για μία εκδήλωση που -από τώρα μπορεί να προεξοφληθεί- θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός που θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα. Δημιουργώντας νέο κύκλο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων.