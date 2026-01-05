Ο καλύτερος μήνας του 2026 για κάθε ζώδιο αποκαλύπτει την περίοδο εκείνη που η αστρολογική ενέργεια λειτουργεί προς όφελός του.

Κάθε μήνα, ορισμένα ζώδιαευνοούνται περισσότερο από άλλα, όμως όλοι μας θα έχουμε την ευκαιρία μας κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά.

Ο ιδανικός μήνας για το ζώδιό σας το 2026 δείχνει πότε θα νιώσετε ότι το σύμπαν είναι στο πλευρό σας, όπως αναφέρει το enikos.gr. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά εκείνο το διάστημα, αλλά θα διαπιστώσετε ότι προσελκύετε την τύχη και την αφθονία με ευκολία, και οι όμορφες στιγμές θα υπερτερούν έναντι των όποιων δυσκολιών.

Ο καλύτερος μήνας του 2026 για το ζώδιό σας

Κριός: Ιούνιος 2026

Κριοί, ο καλύτερος μήνας σας για το 2026 είναι ο Ιούνιος, και αυτό είναι μόνο η αρχή. Τον Ιούνιο, η Αφροδίτη, ο πλανήτης του έρωτα, του χρήματος και της κοινωνικής ζωής, θα βρίσκεται στον Λέοντα, στον 5ο οίκο σας που αφορά την αγάπη. Σαν να μην έφτανε αυτό, στις 30 Ιουνίου ο Δίας, ο πλανήτης του κέρδους και της επέκτασης, εισέρχεται επίσης στον Λέοντα. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες για διασκέδαση και κοινωνικές δραστηριότητες. Αν είστε ελεύθεροι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γνωρίσετε κάποιο νέο πρόσωπο.

Επειδή ο 5ος οίκος κυβερνά επίσης τη δημιουργικότητα, θα λάμψετε και σε αυτόν τον τομέα. Ο Ήλιος διέρχεται από τους συμβατούς Διδύμους, τον 3ο οίκο της επικοινωνίας σας, ενώ και ο Άρης εισέρχεται στο ίδιο ζώδιο πριν τελειώσει ο μήνας. Αυτό είναι ένα ακόμα θετικό σημάδι για εσάς, που εστιάζει στα ταξίδια και την επικοινωνία. Είναι πολύ πιθανό να κάνετε επιτέλους αυτές τις διακοπές που τόσο αξίζετε. Απολαύστε το!

Ταύρος: Μάρτιος 2026

Ταύροι, ο καλύτερος μήνας σας για το 2026 είναι ο Μάρτιος. Αυτόν τον μήνα, ο Δίας επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, στον 3ο οίκο της επικοινωνίας σας. Ο Δίας στον Καρκίνο είναι ένα πολύ συμβατό ζώδιο για εσάς και ο πλανήτης της επέκτασης σχηματίζει μια θετική όψη με τον Ήλιο σας, φέρνοντάς σας τύχη και κέρδη.

Τον Μάρτιο, ο Ήλιος, ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης διέρχονται όλοι από τους Ιχθύες. Αυτός είναι ο 11ος οίκος σας, που κυβερνά τις ομάδες και τις κοινωνικές δραστηριότητες, δίνοντάς σας την ευκαιρία να δικτυωθείτε και να ανελιχθείτε. Η έκλειψη Πανσελήνου στις 2 Μαρτίου γίνεται στον 5ο οίκο του έρωτα, δημιουργώντας ρομαντικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους και καθιστώντας αυτόν τον μήνα τον κορυφαίο σας για το 2026!

Δίδυμοι: Ιούνιος 2026

Δίδυμοι, ο καλύτερος μήνας για εσάς το 2026 είναι σίγουρα ο Ιούνιος. Αυτόν τον μήνα, ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, εισέρχεται στον 3ο οίκο της επικοινωνίας και των ταξιδιών σας. Στο πρώτο μισό του μήνα, συναντά την Αφροδίτη, προσφέροντάς σας ευκαιρίες να ενισχύσετε τις επαφές σας. Έχετε κάθε πιθανότητα να συλλάβετε μια εξαιρετική ιδέα από την οποία θα επωφεληθείτε, και αυτή είναι μόνο η αρχή της τύχης σας.

Τον Ιούνιο, ο Δίας σχηματίζει θετική όψη με τον Ουρανό στον 1ο οίκο του εαυτού σας, κάτι που μπορεί να φέρει απροσδόκητες ευκαιρίες. Επίσης, ο Δίας σχηματίζει τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον 11ο οίκο των φίλων, κάνοντας τον μήνα εξαιρετικό για εσάς σε κοινωνικό επίπεδο. Θα λάμψετε τον Ιούνιο, Δίδυμοι!

Καρκίνος: Μάιος 2026

Ο Μάιος είναι ο καλύτερος μήνας σας για το 2026, Καρκίνοι, με τον Δία να σας φέρνει χαρά, τύχη και αφθονία καθώς βρίσκεται στο ζώδιό σας. Αργότερα μέσα στον μήνα, ο Δίας συναντά την Αφροδίτη στον Καρκίνο για μια επιπλέον δόση τύχης και ευτυχίας. Ο Ήλιος, ο Ερμής και ο Άρης θα διέρχονται από τον 11ο οίκο σας, ενθαρρύνοντάς σας να δικτυωθείτε και να γνωρίσετε κόσμο. Υπάρχει ισχυρή προοπτική για νέες ευκαιρίες στα εργασιακά, αλλά και για μια σημαντική γνωριμία αν είστε ελεύθεροι.

Η Πανσέληνος την 1η Μαΐου πραγματοποιείται στον Σκορπιό, στον 5ο οίκο του έρωτα, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερη στιγμή για εσάς. Ακολουθεί μια Νέα Σελήνη στον Ταύρο που φωτίζει τον 11ο οίκο των φιλιών και των συνεργασιών, γεγονός που μπορεί να σας κάνει να ξεχωρίσετε και να εξελιχθείτε στην καριέρα σας. Θα τα έχετε όλα αυτόν τον μήνα!

Λέων: Ιούλιος 2026

Λέοντες, ο καλύτερος μήνας σας για το 2026 είναι αναμφίβολα ο Ιούλιος, καθώς ο Δίας ξεκινά τη διέλευσή του από το ζώδιό σας, κάτι που συμβαίνει μόνο κάθε 12 χρόνια. Αυτή η ενέργεια φέρνει ανάπτυξη, αφθονία και ευτυχία. Στο πρώτο μισό του μήνα, ο Δίας συναντά την Αφροδίτη στον 1ο οίκο σας, γεγονός που σας κάνει να δείχνετε στα καλύτερά σας, να εκπέμπετε γοητεία και να προσελκύετε τους άλλους κοντά σας!

Όταν η Αφροδίτη αποχωρήσει από τον Λέοντα στις 9 Ιουλίου, εισέρχεται στην Παρθένο, αυξάνοντας τις ευκαιρίες στον 2ο οίκο σας, που αφορά τα οικονομικά. Ο Άρης διέρχεται από τους συμβατούς Διδύμους στον 11ο οίκο σας (ομάδες, κοινωνικές δραστηριότητες και φιλίες), ενθαρρύνοντάς σας να βγείτε έξω και να κοινωνικοποιηθείτε. Ο μήνας κλείνει με μια Πανσέληνο στον 7ο οίκο των συνεργατών και των σχέσεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για να περάσετε ποιοτικό χρόνο με ένα ξεχωριστό πρόσωπο και καθιστώντας αυτόν τον μήνα εξαιρετικά συναρπαστικό.

Παρθένος: Μάιος 2026

Ο καλύτερος μήνας σας είναι ο Μάιος, Παρθένοι, επειδή ο συμβατός Δίας στον Καρκίνο διέρχεται από τον 11ο οίκο σας, που αφορά τις ομάδες, τους φίλους και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Καθώς ο Δίας στον Καρκίνο σχηματίζει θετική όψη με τον Ήλιο σας, σας προσφέρει επιπλέον τύχη και ευημερία.

Τον Μάιο, ο Ερμής διέρχεται από τον Ταύρο, δηλαδή τον 9ο οίκο των ταξιδιών σας, προτού περάσει στον οίκο της καριέρας σας, στρέφοντας τα φώτα πάνω σας και δημιουργώντας έξτρα εύνοια. Ο Άρης εισέρχεται επίσης στον Ταύρο αυτόν τον μήνα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα ταξίδια, την εκπαίδευση ή τις εκδόσεις αργότερα μέσα στον μήνα. Αυτός είναι ο ιδανικός μήνας για ταξίδια και είναι πολύ πιθανό να πάτε κάπου. Η Νέα Σελήνη στα μέσα του μήνα ενεργοποιεί επίσης τον οίκο των ταξιδιών και της μόρφωσης, ενώ ακολουθεί μια δεύτερη Πανσέληνος τον Μάιο στον 4ο οίκο σας, που αφορά το σπίτι, προσφέροντας ευκαιρίες να συνδεθείτε με την οικογένειά σας και τους πολύ κοντινούς σας ανθρώπους.

Ζυγός: Αύγουστος 2026

Ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας σας για το 2026, Ζυγοί. Μέχρι τον Αύγουστο, ο τυχερός Δίας θα έχει εισέλθει στον συμβατό Λέοντα και θα διέρχεται από τον 11ο οίκο σας, ο οποίος κυβερνά τους φίλους, τις ομάδες και τις ελπίδες και ευχές σας. Στις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη ξεκινά την πορεία της στον 1ο οίκο σας, κι εκεί είναι που θα δείχνετε και θα νιώθετε στα καλύτερά σας.

Ο Άρης, ο πλανήτης της δράσης, διέρχεται από τον 9ο οίκο των ταξιδιών και της εκπαίδευσης και στη συνέχεια περνά στον Καρκίνο, στον 10ο οίκο σας. Αυτό εστιάζει την προσοχή πάνω σας και στην επαγγελματική σας πορεία. Μια ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου στον Λέοντα (11ος οίκος), ακολουθούμενη από μια σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες (6ος οίκος της εργασίας) στις 28 Αυγούστου, σας φέρνει ισχυρές ευκαιρίες για αναγνώριση και επιτυχία, που θα απογειώσουν τη γενικότερη ευτυχία σας!

Σκορπιός: Φεβρουάριος 2026

Ο καλύτερος μήνας σας για το 2026 είναι ο Φεβρουάριος, Σκορπιοί, καθώς ο τυχερός Δίας βρίσκεται στον Καρκίνο, ένα ζώδιο του νερού όπως το δικό σας, το οποίο είναι απόλυτα συμβατό μαζί σας. Ο Δίας διέρχεται από τον 9ο οίκο σας (ταξίδια, ανώτερη μόρφωση). Όσο ο Δίας είναι στον Καρκίνο, σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο σας, φέρνοντάς σας τύχη, εξέλιξη και χαρά.

Τον Φεβρουάριο, ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη διέρχονται από τον 5ο οίκο του έρωτα, δημιουργώντας ευκαιρίες να γνωρίσετε κάποιο ξεχωριστό άτομο αν είστε ελεύθεροι. Αν έχετε σύντροφο, ο Φεβρουάριος θα είναι ένας πολύ ευτυχισμένος μήνας για τη σχέση σας. Ο Άρης διέρχεται από τον 4ο οίκο σας, καθιστώντας τον μήνα ιδανικό για μια μετακόμιση αν την προγραμματίζετε. Αν όχι, είναι ένας μήνας που μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο σπίτι, να φιλοξενήσετε κόσμο και να περάσετε περισσότερο χρόνο με την οικογένεια.

Τοξότης: Νοέμβριος 2026

Τοξότες, ο Νοέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας σας για το 2026, καθώς ο Ήλιος ξεκινά την ετήσια διέλευσή του από το ζώδιό σας. Ο τυχερός Δίας βρίσκεται στον συμβατό Λέοντα αυτόν τον μήνα, ενεργοποιώντας τον 9ο οίκο σας που αφορά τα ταξίδια, την εκπαίδευση και την πνευματική αναζήτηση. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς και αυξάνει την περιέργειά σας.

Η Αφροδίτη διέρχεται από τον συμβατό Ζυγό τον Νοέμβριο και επιστρέφει σε ορθή πορεία στον 11ο οίκο σας (ομάδες, φίλοι, κοινωνική ζωή). Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας που βρίσκονται στον Κριό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, φέρνουν σταθερότητα στις φιλίες και πιο στέρεες ερωτικές σχέσεις. Αυτός είναι ο μήνας για να συνδεθείτε με άτομα που μπορεί στην πορεία να γίνουν σημαντικά για εσάς. Με τον Ποσειδώνα στον 5ο οίκο, μπορεί να γνωρίσετε κάποιον που θα θεωρήσετε ιδανικό, κάνοντας αυτόν τον μήνα φανταστικό για εσάς!

Αιγόκερως: Δεκέμβριος 2026

Ο καλύτερος μήνας για εσάς το 2026, Αιγόκεροι, είναι ο Δεκέμβριος. Είναι ο μήνας που ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σας και τα φώτα στρέφονται πάνω σας. Τον Δεκέμβριο, ο τυχερός Δίας βρίσκεται στον Λέοντα, στον 8ο οίκο σας, ο οποίος κυβερνά το χρήμα (και τα οικονομικά τρίτων), την οικειότητα και τον τρόπο που σχετίζεστε μέσα σε μια σχέση, η οποία λογικά θα πηγαίνει περίφημα εκείνη την περίοδο.

Επειδή εσείς εστιάζετε πάντα στο κέρδος και τα επιτεύγματα, ο Δίας από τον 8ο οίκο σάς προσφέρει ευκαιρίες να εξελιχθείτε οικονομικά. Η Αφροδίτη στον 11ο οίκο δίνει ώθηση στην κοινωνική σας ζωή, ενώ ο Άρης στον 9ο οίκο σάς προσφέρει την ευκαιρία να κάνετε επιτέλους τις διακοπές που αξίζετε. Συγχαρητήρια, Αιγόκεροι, η χρονιά σας κλείνει με τον πιο δυναμικό τρόπο!

Υδροχόoς: Ιανουάριος 2026

Για εσάς, Υδροχόοι, ο καλύτερος μήνας έρχεται νωρίς. Τον Ιανουάριο, ο Ήλιος διέρχεται από το ζώδιό σας, τοποθετώντας σας στο επίκεντρο της προσοχής. Κατά το δεύτερο μισό του μήνα, το ενδιαφέρον στρέφεται αποκλειστικά πάνω σας, καθώς ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης και ο Πλούτωνας διέρχονται όλοι από τον 1ο οίκο σας. Θα είναι ένας εξαιρετικά πολυάσχολος μήνας για εσάς.

Ο τυχερός Δίας ενεργοποιεί τον 7ο οίκο των συνεργατών σας, φέρνοντάς σας τύχη στις σχέσεις σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι εξωτερικοί πλανήτες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο αυτόν τον μήνα: ο Κρόνος σχηματίζει θετική όψη με τον Ουρανό, κάτι που μεταφράζεται σε μια οικονομική ευκαιρία ή ακόμα και στην αγορά ενός ακινήτου. Θα κάνετε μια σπουδαία αρχή στη νέα χρονιά!

Ιχθύες: Ιούνιος 2026

Ο καλύτερος μήνας σας για το 2026 είναι ο Ιούνιος, Ιχθύες. Ο τυχερός Δίας διέρχεται από τον 5ο οίκο του έρωτα και θα είστε ιδιαίτερα δραστήριοι κοινωνικά. Ο Ήλιος ενώνεται με τον Δία στον οίκο της αγάπης, ενώ ο Ερμής από την 1η Ιουνίου φέρνει έντονη επικοινωνία με φίλους και ερωτικούς συντρόφους.

Η Αφροδίτη θα βρίσκεται επίσης στον Καρκίνο το πρώτο μισό του μήνα, οπότε αν είστε ελεύθεροι και δεν γνωρίσετε κάποιον σύντροφο, θα είναι μόνο επειδή δεν το θέλετε οι ίδιοι! Αν είστε σε σχέση, αυτή θα είναι η πιο θετική περίοδος του έτους για εσάς. Ο 5ος οίκος κυβερνά επίσης τα παιδιά και τη δημιουργικότητα – αν είστε καλλιτεχνική φύση, δεν μπορείτε να χάσετε τον Ιούνιο. Ο Άρης στον 3ο οίκο υπόσχεται πολλές επαφές και σύντομα ταξίδια, κάνοντας αυτή την περίοδο την πιο θετική της χρονιάς!