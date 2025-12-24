Το 2026 φέρνει “restart” σε αυτό το ζώδιο

Το 2025 ήταν μια εξαντλητική χρονιά για ένα συγκεκριμένο ζώδιο, όμως το 2026 πρόκειται να γίνει η χρονιά που θα νιώσει επιτέλους ζωντανό.

Χάρη σε έντονες και απαιτητικές ενέργειες το 2025, το συγκεκριμένο ζώδιο πέρασε από πολλές δοκιμασίες και αναταράξεις μέσα στη χρονιά, ωστόσο τα δεδομένα αυτά θα αλλάξουν σύντομα, αφού το 2026 θα είναι γεμάτο τύχη και ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim, παρόλο που δεν ήταν το πιο τυχερό ζώδιο το 2025, πολλοί αστρολογικοί παράγοντες του προσφέρουν πλέον μια ξεκάθαρη αίσθηση κατεύθυνσης για τη νέα χρονιά. Έτσι, αν αυτό το ζώδιο προσπαθούσε να βρει μία περίοδο για να ανθίσει και να εξελιχθεί πραγματικά, τότε το 2026 είναι η χρονιά του.

Το ζώδιο που θα βρει την λάμψη του

Σύμφωνα με τον αστρολόγο, το ζώδιο που θα νιώσει ξανά ζωντανό το 2026 είναι ο Κριός. Η ζωή δεν ήταν εύκολη για τους Κριός, ήδη από την αρχή του 2025. Από απώλειες εργασίας μέχρι εντάσεις στις σχέσεις, οι Κριοί πέρασαν πολλά, αλλά η ζωή τους πρόκειται να κάνει μια πλήρη στροφή 180 μοιρών με τον ερχομό του 2026.

Το 2026 θα είναι η χρονιά τους

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το 2025 δύσκολο για αυτό το ζώδιο καθώς σύμφωνα με τον Grim, ήδη από το 2023 ο Κριός αποδομούσε τα θεμέλιά του, περιμένοντας την έναρξη ενός νέου κύκλου του Κρόνου. Ευτυχώς, το 2026 είναι η χρονιά του, καθώς πολλοί πλανήτες θα περάσουν μέσα από το ζώδιό του, καθιστώντας τον πρωταγωνιστή της χρονιάς.

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι το 2026 θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι», παραδέχεται ο Grim. «Όμως τουλάχιστον θα έχετε μεγαλύτερη διαύγεια σχετικά με το τι χτίζετε και προς τα πού κατευθύνεστε».

Καθώς ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό το 2026, ενδέχεται κατά καιρούς να εμποδίζει την πρόοδο. Είτε πρόκειται για στασιμότητα στην καριέρα είτε για σχέσεις που δεν εξελίσσονται όπως θα θέλατε, μπορεί στιγμιαία να μοιάζει σαν το 2026 να επαναλαμβάνει το 2025.

Οι προκλήσεις που δεν πάνε πίσω

Όμως, σύμφωνα με τον Grim, ξεκινά ένας νέος κύκλος Άρη–Κρόνου διάρκειας άνω των δύο ετών στο ζώδιό σας, με τον Άρη να σας ωθεί να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο. Όπως εξηγεί ο αστρολόγος θα προχωρούν μπροστά με υπευθυνότητα. Θα είναι εξαιρετικά δυναμικοί, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποιημένοι ως προς τις μακροπρόθεσμες συνέπειες όσων ξεκινούν.