Μείωση για τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά αύξηση για τα τρόφιμα τον Ιανουάριο 2026

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Ανοδικά κινήθηκαν και τον Ιανουάριο οι εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών τροφίμων, με τον συγκεκριμένο κλάδο να είναι ο μοναδικός που κατέγραψε αύξηση (κατά 4%) σε σχέση με πέρυσι, κινούμενος αντίθετα σε σχέση με όλους τους άλλους.
Το παραπάνω προκύπτει από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Αναλυτικότερα, στα 3,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026 (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών), καταγράφοντας μείωση 11,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης πτώση κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν σε 6,44 δισ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 0,9%, και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ.
Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές, με τις εξαγωγές να «κλείνουν» σε 2,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, μειωμένες κατά 3,5% και τις εισαγωγές να διαμορφώνονται σε 4,8 δισ, μειωμένες και αυτές, κατά 4,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 6,6%.
Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στον κλάδο των τροφίμων, κατά 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση.
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές στα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 6,9%, στα χημικά κατά 6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων-οχημάτων, κατά 12,2%. Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 2,2%, οι πρώτες ύλες κατά 4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά 10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά 20,8%.
Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των 354,7 εκατ. ευρώ ή -26,7%, διαμορφούμενος σε 975,2 εκατ.
