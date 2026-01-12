Συνταγή για τον χειμώνα: Σούπα λαχανικών με μοσχάρι

Αυτή η σούπα είναι γευστική και γεμάτη με θρεπτικά συστατικά, που την κάνουν ιδανική για ένα χορταστικό και ζεστό γεύμα τον χειμώνα.

Αυτή η πλούσια σούπα λαχανικών με κρέας βοδινού είναι γεμάτη με τρυφερά κομμάτια βοδινού κρέατος και φρέσκα λαχανικά, όλα σιγομαγειρεμένα σε έναν βαθύ και γευστικό ζωμό εμπλουτισμένο με βότανα.

Η σούπα λαχανικών με κρέας βοδινού είναι το απόλυτο φαγητό για τις κρύες μέρες του χειμώνα, γεμάτο με τρυφερά μαγειρεμένα λαχανικά και βραστό κρέας βοδινού σε έναν γευστικό ζωμό. Είναι ένα φανταστικό γεύμα γεμάτο θρεπτικά συστατικά, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε με ό,τι έχει απομείνει στο ψυγείο και την ψωμιέρα.

Το καλύτερο; Αυτή η συνταγή σούπας με κρέας βοδινού είναι αρκετά ευέλικτη, μπορείτε να αλλάξετε τα λαχανικά, τα κομμάτια του κρέατος και τα βότανα για να την κάνετε ακριβώς όπως σας αρέσει.

Αν και αυτή η σούπα με λαχανικά και κρέας βοδινού δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία προέλευσης, μπορεί να εντοπιστεί στην πρώιμη κουζίνα, όταν οι άνθρωποι έβραζαν κρέας, λαχανικά και δημητριακά σε υγρό.

Η σούπα λαχανικών αναφέρεται για πρώτη φορά στο βιβλίο μαγειρικής του 5ου αιώνα Apicius de re coquinaria.

Συστατικά και Υποκατάστατα

Κρέας – Για αυτή τη συνταγή, χρησιμοποιήστε μαγειρεμένο κρέας, όπως ένα ψητό Νιου Γιόρκ στριπ, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ωμό κομμάτι κρέατος, όπως μοσχαρίσια ώμο, επάνω ή κάτω γύρο, φλέινκ, σκέρτ, μπρίσκετ ή ριμπάι.

Κρεμμύδια και Σκόρδο – Χρησιμοποιήστε κίτρινο, λευκό, κόκκινο ή γλυκό κρεμμύδι. Προσθέστε επίσης μερικές σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες.

Λαχανικά – Αυτό είναι απολύτως υποκειμενικό, αλλά χρησιμοποιήστε σέλινο, καρότα, παστινάκια, πράσινα φασολάκια, πατάτες, καλαμπόκι, μπιζέλια και μανιτάρια. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε γογγύλια, ραπανάκι, ρίζα σέλινου ή φασόλια. Όλα τα λαχανικά εκτός από τα παντζάρια και τις πιπεριές είναι κατάλληλα.

Λίπος – Χρησιμοποιήστε αλάτι για το beurre manié. Επίσης, χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο για να τσιγαρίσετε το κρέας και τα μανιτάρια.

Μπαχαρικά – Εκτός από χοντρό αλάτι και αλεσμένο πιπέρι, ολοκληρώστε τη σούπα με σάλτσα Worcestershire και Tabasco.

Βότανα – Ολοκληρώσετε τη σούπα λαχανικών με κρέας βοδινού με φρέσκο μαϊντανό, δεντρολίβανο και θυμάρι. Αν χρησιμοποιήσετε αποξηραμένα βότανα, βάλτε τη μισή ποσότητα σε σχέση με τα φρέσκα.

Ζυμαρικά – Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό, αλλά τα ζυμαρικά – κυρίως τα πιο μικρά- ταιριάζουν πολύ στη σούπα.

Αλεύρι – Χρησιμοποιήστε αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή αλεύρι για ψωμί όταν φτιάχνετε τον παράγοντα πήξης.

Ντομάτες – Χρησιμοποιήστε πελτέ ντομάτας και κονσέρβες ντομάτες San Marzano, τις οποίες θα τις λιώσετε με το χέρι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φρέσκες ή κονσέρβες ντομάτες οποιουδήποτε τύπου.

Κρασί – Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά ένα ξηρό κόκκινο κρασί, όπως Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot ή Shiraz, είναι κατάλληλο.

Υγρά – Ο ζωμός βοδινού είναι ο καλύτερος, αλλά ο brodo ή το νερό θα κάνουν επίσης τη δουλειά.

Οδηγίες

Προετοιμασία Κρέατος: Κόψτε το κρέας σε μπουκίτσες, φροντίζοντας να είναι όλα ομοιόμορφα σε μέγεθος.

Ζεσταίνετε το Λάδι: Προσθέστε ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή ροντό και ζεστάνετέ το σε δυνατή φωτιά μέχρι να γίνει καυτό και να λαμπυρίζει, έτοιμο για να τσιγαρίσετε το κρέας.

Σοτάρετε το Κρέας: Προσθέστε το κρέας στην καυτή κατσαρόλα, αλατίστε το και αφήστε το να κάτσει αδιάφορο για 3 έως 4 λεπτά. Στη συνέχεια, ανακατέψτε και σοτάρετε για άλλα 3 έως 4 λεπτά, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Σοτάρετε τα Κρεμμύδια: Αφήστε το κρέας στην άκρη, προσθέστε τα κρεμμύδια στην κατσαρόλα, αλατίστε τα και σοτάρετέ τα σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά.

Καραμελώστε τα Κρεμμύδια: Μειώστε τη φωτιά στο χαμηλό και αφήστε τα κρεμμύδια να μαγειρευτούν αργά για 10 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά.

Προσθέστε το Σκόρδο: Ανακατέψτε το σκόρδο και αφήστε το να μαγειρευτεί για περίπου 30 έως 45 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να βγάζει άρωμα.

Προσθέστε την Ντομάτα: Ανακατέψτε τον πελτέ ντομάτας και σφίξτε τον μαγειρεύοντας τον για 3 έως 4 λεπτά ή μέχρι να πάρει ένα χρώμα σαν σκουριά.

Αφαίρεση Υπολειμμάτων (Deglaze): Στη συνέχεια, αποσπάστε τα υπολείμματα με κόκκινο κρασί και μαγειρέψτε μέχρι να απορροφηθεί σχεδόν πλήρως από τον πελτέ και τα κρεμμύδια.

Φτιάξτε τον Ζωμό: Ρίξτε τον ζωμό, προσθέστε το σοταρισμένο κρέας, το φύλλο δάφνης, αλάτι και πιπέρι. Φέρτε το μείγμα σε βράση.

Σιγοβράστε τη Σούπα: Σκεπάστε την κατσαρόλα, μειώστε τη φωτιά σε μέτρια και αφήστε τη να σιγοβράσει για 60 έως 75 λεπτά.

Προετοιμάστε τα Συστατικά: Ενώ η σούπα σιγοβράζει, φτιάξτε το beurre manie αναμειγνύοντας ίσες ποσότητες βουτύρου και αλεύρου μέχρι να γίνει λείο. Ταυτόχρονα, ψιλοκόψτε και προετοιμάστε τα λαχανικά, για να είναι έτοιμα να τα προσθέσετε στον ζωμό.

Πηξτε τον Ζωμό: Μόλις το κρέας γίνει τρυφερό, ανακατέψτε το beurre manié, αναμιγνύοντας μέχρι να πήξει ελαφρώς ο ζωμός.

Προσθέστε τα Λαχανικά: Ανακατέψτε τα καρότα, το σέλινο, τα παστινάκια, τις πατάτες, τα πράσινα φασολάκια, τις λιωμένες ντομάτες και το καλαμπόκι, αφήνοντάς τα να σιγοβράσουν σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για 25 έως 30 λεπτά.

Μαγειρέψτε τα Ζυμαρικά: Ενώ η σούπα σιγοβράζει, βράστε τα ζυμαρικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό μέχρι να είναι al dente. Στη συνέχεια, στραγγίξτε τα με κρύο νερό, ανακατέψτε τα με λίγο λάδι για να μην κολλήσουν και αποθηκεύστε τα χωριστά μέχρι να είναι έτοιμα για σερβίρισμα.

Σοτάρετε τα Μανιτάρια: Σε μια μεγάλη τηγάνι σε δυνατή φωτιά, προσθέστε το λάδι και περιμένετε μέχρι να αρχίσει να καπνίζει ελαφρά. Στη συνέχεια, προσθέστε τα μανιτάρια, αλατίστε τα ελαφρά και αφήστε τα να κάτσουν χωρίς να τα ανακατέψετε για 4 λεπτά.

Ολοκληρώστε το Σοτάρισμα: Ανακατέψτε τα μανιτάρια και σοτάρετέ τα για άλλα 3 έως 4 λεπτά, αφήνοντάς τα να ροδίσουν ομοιόμορφα.

Ολοκληρώστε τη Σούπα: Ανακατέψτε τα σοταρισμένα μανιτάρια, τα μπιζέλια, το θυμάρι, το δεντρολίβανο, τον μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι, μαζί με μια σταγόνα σάλτσας Worcestershire και Tabasco.

Σερβίρετε: Ρίξτε τη ζεστή σούπα σε ένα μπολ και προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα από τα προμαγειρεμένα ζυμαρικά, αφήνοντάς τα να απορροφήσουν τον πλούσιο και γευστικό ζωμό.

Γαρνίρισμα: Σκορπίστε από πάνω τριμμένο Parmigiano Reggiano και ψιλοκομμένο μαϊντανό (προαιρετικά). Τώρα, είναι έτοιμο για να το απολαύσετε!

Συμβουλή του Σεφ + Σημειώσεις

Η Νο1 συμβουλή για να κάνετε τη σούπα λαχανικών με κρέας βοδινού ακόμα πιο πλούσια και γευστική είναι να μαγειρεύετε πάντα τον πελτέ ντομάτας πριν προσθέσετε τον ζωμό. Μόλις αρχίσει να μαγειρεύεται, βαθαίνει η γεύση umami και η σούπα παίρνει μια ισχυρή, ευχάριστη οξύτητα.

Μαγείρεμα για Μεγάλες Ποσότητες: Μαγειρέψτε αυτή τη σούπα σε μια κατσαρόλα 3, 7 λίτρων, ώστε να υπάρχει αρκετή για όλους, τέλεια για να ταΐσετε μια μεγάλη παρέα ή να έχετε αποθέματα για αργότερα.

Προσθέστε Περισσότερη Πρωτεΐνη: Αν αγαπάτε τα φασόλια στη σούπα σας, τα στραγγισμένα φασόλια kidney από κονσέρβα είναι μια εξαιρετική προσθήκη.

Επιλογές Πήξης: Αν σας αρέσει ο ζωμός πιο πηχτός, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ρου ή αχλάδι.

Αντικαταστήστε το Κρασί: Για πιο βαθυκόκκινο πλούτο, αντικαταστήστε το κρασί με μια σκοτεινή μπύρα όπως Stout ή Porter.

Χωρίς Αλκοόλ; Δεν Υπάρχει Πρόβλημα! Αν δεν μαγειρεύετε με αλκοόλ, παραλείψτε το χωρίς κανένα πρόβλημα.

Επιλογές Πατάτας: Οι πατάτες Yukon χρυσές ή κόκκινες είναι ιδανικές για αυτή τη σούπα.

Επιλογές Καλαμποκιού: Φρέσκο, κονσερβοποιημένο ή κατεψυγμένο καλαμπόκι δουλεύουν εξαιρετικά, οπότε χρησιμοποιήστε ό,τι έχετε διαθέσιμο για μια πινελιά γλυκύτητας και υφής.

Οδηγίες σερβιρίσματος

Η σούπα ταιριάζει απόλυτα με σπιτικό αρτοσκεύασμα, ιδανικό για να απορροφήσει κάθε τελευταία σταγόνα από τον πλούσιο ζωμό.

Αν έχετε όρεξη για κάτι φρέσκο, μπορείτε να συνοδεύεστε με μια τραγανή κλασική σαλάτα Caesar για ένα ισχυρό ισχυρό γεύμα.

Προετοιμασία και Αποθήκευση

Προετοιμάστε από πριν: Αν κρατήσετε τα μαγειρεμένα ζυμαρικά χωριστά μέχρι να είναι έτοιμα για σερβίρισμα, μπορείτε να φτιάξετε αυτή τη σούπα μέχρι και δύο ημέρες πριν για φρεσκάδα.

Πώς να την Αποθηκεύσετε: Αυτή η συνταγή σούπας διατηρείται καλά στο ψυγείο, καλυμμένη, για έως και 5 ημέρες. Μπορείτε επίσης να την καταψύξετε καλυμμένη για έως 3 μήνες. Ξεπαγώστε την στο ψυγείο για 1 ημέρα πριν την ξαναζεστάνετε.

Είναι καλύτερο να αποθηκεύσετε τη σούπα χωριστά από τα μαγειρεμένα ζυμαρικά.

Πώς να την Ξαναζεστάνετε: Προσθέστε την επιθυμητή ποσότητα σούπας λαχανικών με κρέας βοδινού σε μια μεσαία κατσαρόλα και ζεστάνετέ την σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει καυτή.

ΠΗΓΗ enikos.gr