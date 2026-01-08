Γρήγορη και εύκολη συνταγή για σούπα του Jamie Oliver

Πολλές φορές ο καταψύκτης καταλήγει γεμάτος με κατεψυγμένες πίτσες, περισσεύματα από σάλτσες και διάφορα άλλα υλικά που αποθηκεύονται για τις ανάγκες ενός γρήγορου δείπνου.

Σύμφωνα με το enikos.gr συχνά η πληρότητα είναι τέτοια που καθίσταται δύσκολο να αναγνωριστεί το ακριβές περιεχόμενό του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναζήτηση συνταγών τύπου «kitchen-sink» (συνταγές που αξιοποιούν οτιδήποτε είναι διαθέσιμο) αποτελεί την ιδανική λύση για τη χρήση κατεψυγμένων υλικών. Μία ιδανική λύση είναι η σούπα ζυμαρικών «Freezer Raid» του Jamie Oliver.

Συνταγή τη σούπα “Freezer Raid” του Jamie Oliver

Χρόνος εκτέλεσης: 3o λεπτά

Υλικά για 4 μερίδες

Ελαιόλαδο

500γρ. φρέσκο ή κατεψυγμένο μείγμα από ψιλοκομμένο κρεμμύδι, καρότο και σέλινο

1,5 λίτρο φρέσκο ή κατεψυγμένο ζωμό κότας ή λαχανικών

300γρ. κατεψυγμένο αρακά

200γρ. κατεψυγμένα κουκιά

200γρ. κατεψυγμένες φούντες μπρόκολου

250γρ. φρέσκα φύλλα λαζάνιας (κατεψυγμένα)

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κατεψυγμένη κόκκινη πιπεριά τσίλι (προαιρετικά)

Για το Πέστο (Batch-it-up Pesto)

200γρ. τυρί παρμεζάνα

2 μεγάλα ματσάκια φρέσκο βασιλικό (60γρ. το καθένα)

1 σκελίδα σκόρδο

50γρ. κουκουνάρι

100ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Συμβουλές για εκτέλεση της συνταγής και το σερβίρισμα της σούπας

Τοποθετήστε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ρίξτε τα ψιλοκομμένα λαχανικά και μαγειρέψτε για 10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν, ανακατεύοντας κατά διαστήματα.

Για το πέστο, διαλύστε την παρμεζάνα μέσα σε έναν επεξεργαστή τροφίμων (κρατώντας τη φλούδα για αργότερα). Ρίξτε μέσα τα φύλλα του βασιλικού, αφαιρώντας μόνο το σκληρό κάτω μέρος των κοτσανιών. Ξεφλουδίστε και προσθέστε το σκόρδο, ρίξτε το κουκουνάρι και περιχύστε με το λάδι. Χτυπήστε τα υλικά μέχρι να αποκτήσουν μια αρκετά λεπτή υφή και αφήστε το μείγμα στην άκρη για αργότερα.

Προσθέστε τον κατεψυγμένο αρακά, τα κουκιά και το μπρόκολο στην κατσαρόλα με τα λαχανικά. Ρίξτε τον ζωμό και αφήστε τον να πάρει μια βράση (αν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο ζωμό, περιμένετε πρώτα να λιώσει). Στη συνέχεια, προσθέστε τη φλούδα της παρμεζάνας που κρατήσατε, χαμηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε για 15 λεπτά.

Σπάστε ακανόνιστα τα φύλλα λαζανιών μέσα στην κατσαρόλα, ανακατέψτε και σιγοβράστε για 3 λεπτά ή μέχρι τα ζυμαρικά να γίνουν al dente και να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Αφαιρέστε τη μαλακή πλέον φλούδα παρμεζάνας, τοποθετήστε τη σε μια επιφάνεια κοπής, ψιλοκόψτε τη και ρίξτε τη ξανά στη σούπα – θα προσθέσει απίστευτο βάθος στη γεύση. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι και μαύρο πιπέρι ανάλογα με την προτίμησή σας.

Μοιράστε τη σούπα σε μπολ, προσθέστε μια κουταλιά από το πέστο, περιχύστε με λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και, αν θέλετε, τρίψτε από πάνω όσο κατεψυγμένο κόκκινο τσίλι αντέχετε.

Εναλλακτικές