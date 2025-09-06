Συνταγή για κοτόπουλο με 5 συστατικά από τον Jamie Oliver

Δεν πρόκειται για ακόμη μια συνταγή για κοτόπουλο.

Η συγκεκριμένη, με την προσθήκη σπόρων και δημητριακών, μαζί με μια τελική πινελιά χυμού λεμονιού και μια σταγόνα μελιού, χαρίζει στο τρυφερό κοτόπουλο μια εκλεπτυσμένη γεύση. Δεν είναι περίπλοκη.

Πρώτα απ’ όλα: η τριμμένη φρυγανιά. Ο Jamie Oliver λέει ότι αυτή η τριμμένη φρυγανιά έχει “προσωπικότητα”, κάτι που είναι υπέροχο, γιατί όλοι χρειαζόμαστε μια πιο ζωηρή επικάλυψη για το κοτόπουλο.

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ψωμί έχετε, ο Jamie χρησιμοποιεί ψωμί ολικής άλεσης με σπόρους. Μπορείτε να εκτελέσετε τη συνταγή με ψωμί για σάντουιτς από δημητριακά ολικής άλεσης, κομμένο σε φέτες.

Σπάστε το, ρίξτε το στον επεξεργαστή τροφίμων, διπλασιάστε το σκόρδο (μην διστάσετε) και χτυπήστε τα όλα μαζί. Στη συνέχεια, θα ασχοληθείτε μόνο με το κρέας σας. Το πάτημα του κοτόπουλου το μαλακώνει και το βοηθά να μαγειρευτεί πολύ πιο γρήγορα.

Απλώς χρησιμοποιήστε ανθεκτικό χαρτί ψησίματος. Χτυπήσετε το κοτόπουλο με έναν πλάστη μέχρι να γίνει ομοιόμορφα επίπεδο.

Στο σημείο αυτό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο αλάτι στο κοτόπουλο. Πασπαλίστε γενναιόδωρα το κοτόπουλο με τριμμένη φρυγανιά, διπλώστε ξανά το χαρτί πάνω από το κοτόπουλο, πιέστε τη φρυγανιά να κολλήσει, γυρίστε όλο το κομμάτι από την άλλη πλευρά, τραβήξτε πίσω το χαρτί, προσθέστε αλάτι και τριμμένη φρυγανιά στη γυμνή πλευρά και πιέστε την επικάλυψη να ενσωματωθεί (αν το πατήσετε, δεν θα χρειαστεί να το πανάρετε).

Προθερμάνετε το τηγάνι σας σε μέτρια φωτιά, προσθέστε το ελαιόλαδο και μαγειρέψτε το κοτόπουλο για τρία λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Είναι τόσο εύκολο — και απίστευτα νόστιμο — που το τραγανό κοτόπουλο του Jamie μπήκε στα μηνύματά μου ως το νέο μου αγαπημένο για τα βράδια της εβδομάδας.

Συστατικά

150 γρ. ψωμί ολικής άλεσης

½ σκελίδα σκόρδο

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου χωρίς πέτσα, ελευθέρας βοσκής (120 γρ. το καθένα)

ελαιόλαδο

1 λεμόνι

προαιρετικά: ½ ματσάκι φρέσκο θυμάρι (15 γρ.)

2 κουταλάκια του γλυκού μέλι – υδαρές

Συμβουλή

Για να το μαγειρέψετε σε φριτέζα αέρος, τοποθετήστε το κοτόπουλο με την κρούστα σε μία στρώση και μαγειρέψτε στους 200°C για 8 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί καλά. Αν η φριτέζα αέρος σας έχει καλάθι αντί για σχάρες, θα πρέπει να γυρίσετε το κοτόπουλο στη μέση του μαγειρέματος.

Μέθοδος

Σπάστε το ψωμί και βάλτε το σε έναν επεξεργαστή τροφίμων.

Καθαρίστε και προσθέστε το σκόρδο, έπειτα χτυπήστε τα μέχρι να γίνουν αρκετά ψιλά ψίχουλα.

Τοποθετήστε το στήθος κοτόπουλου ανάμεσα σε 2 μεγάλα φύλλα αντικολλητικού χαρτιού, έπειτα πλύνετε τα χέρια σας.

Χτυπήστε το στήθος κοτόπουλου με έναν πλάστη ή με τη βάση ενός μεγάλου αντικολλητικού τηγανιού ώστε να τα ισιώσετε σε πάχος περίπου 1 εκ.

Τώρα σηκώστε το κοτόπουλο, ρίξτε τα μισά τριμμένα ψωμάκια πάνω στο χαρτί, βάλτε ξανά το κοτόπουλο και σκορπίστε τα υπόλοιπα από πάνω.

Πιέστε τα πρόχειρα να κολλήσουν, μετά σκεπάστε και πάλι με το χαρτί.

Χτυπήστε ξανά το κοτόπουλο, για να σφηνώσουν τα ψίχουλα και να κολλήσουν καλύτερα.

Βάλτε το τηγάνι που χρησιμοποιήσατε για να χτυπήσετε το κοτόπουλο σε μέτρια φωτιά.

Μόλις ζεσταθεί, ρίξε 1 κουταλιά της σούπας λάδι και τηγανίστε το παναρισμένο κοτόπουλο για 3 λεπτά από κάθε πλευρά, ή μέχρι να γίνει τραγανό, χρυσαφένιο και καλά ψημένο.

Βγάλτε το μαγειρεμένο κοτόπουλο σε ξύλο κοπής και στύψτε από πάνω λίγο λεμόνι.

Χρησιμοποίησε το θυμάρι σαν πινέλο για να απλώσετε ομοιόμορφα το μέλι πάνω στο κοτόπουλο (ή απλώς ραντίστε το), έπειτα κόψτε το κοτόπουλο σε φέτες πάχους 1 εκ.

Σερβίρετε με πολύχρωμη ψιλοκομμένη σαλάτα.

