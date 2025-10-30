Αυτοί είναι οι καλύτεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί για το 2026

Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε και ο καιρός αλλά και οι υποχρεώσεις να έχουν ήδη μπει σε μουντ φθινοπώρου αλλά μη πτοείσαι, είναι μάλλον η κατάλληλη ώρα να προγραμματίσεις το επόμενο σου ταξίδι!

Το πού μη σε απασχολεί, καθώς η National Geograohic μόλις δημοσίευσε τη λίστα “Best of the World για το 2026”, με τους 25 προορισμούς, επιλεγμένους από τη διεθνή ομάδα των συντακτών και εξερευνητών του ιστορικού περιοδικού, που αξίζει να επισκεφθείς.

Το CNN μίλησε με τον Nathan Lump, αρχισυντάκτη του περιοδικού, για να μάθει ποιοι προορισμοί ξεχώρισαν και γιατί.

Κάθε λογής πόλεις που καλύπτουν όλα τα γούστα των ταξιδιωτών περιμένουν να τις ανακαλύψεις.

Αμερική

Το Πίτσμπουργκ μια από τις αγαπημένες πόλεις του ίδιου του συντάκτη στην Αμερική, “είναι ιδανικός προορισμός”

Αυτή η μεταβιομηχανική πόλη στην Πενσυλβάνια διαθέτει έναν νεανικό, δημιουργικό πληθυσμό και μια ακμάζουσα καλλιτεχνική σκηνή. Ο Lump προτείνει τα “φανταστικά” της μουσεία και τις γειτονιές με τα πολλά “περίεργα” μαγαζάκια που αξίζει να εξερευνήσεις.

Αν θέλεις να επισκεφθείς την Νότια Αμερική, η Μεντεγίν στην Κολομβία και το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία είναι οι ιδανικές επιλογές. Η Μεντεγίν αποτελεί μια σπουδαία “ιστορία επανεκκίνησης”, λέει ο Lump, με ακμάζουσα τέχνη και πολιτισμόκαι όμορφους κήπους ενώ αποτελεί “έναν πραγματικά ζωντανό προορισμό”.

Το Ρίο, από την άλλη, έχει νέες μουσειακές εκθέσεις και ένα νέο μονοπάτι για πεζοπορία προς το άγαλμα του “Χριστού Λυτρωτή”.

Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές πόλεις που προτείνονται είναι το Όουλου στη Φινλανδία, η Γκιμαράες στην Πορτογαλία και το Χαλ στην Αγγλία. Το Όουλου έχει επιλεγεί ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2026, ενώ η Γκιμαράες είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα για τη χρονιά που έρχεται.

“Μέρος της διασκέδασης με λίστες όπως αυτή είναι να δίνεις στους ανθρώπους έναν λόγο” να ξανασκεφτούν υποτιμημένους προορισμούς στη χώρα τους, λέει ο Lump. Το Χαλ αν και συχνά υποτιμάται από του ίδιους του Άγγλους είναι “πολύ σημαντικό από ναυτιλιακής πλευράς” και διαθέτει ένα “υπέροχο ενυδρείο”.

Ακόμη, στη λίστα για το 2026 βρίσκονται και η Ραμπάτ στο Μαρόκο, το Πεκίνο στην Κίνα και η Μανίλα στις Φιλιππίνες.

Οι “άγνωστοι” προορισμοί

Οι λάτρεις της θάλασσας γνωρίζουν τις ομορφιές των ακτών του Αιγαίου και της Μεσογείου στην Τουρκία, αλλά η ακτή της Μαύρης Θάλασσας στα βορειοανατολικά προσφέρει ηπιότερο κλίμα, εντυπωσιακά τοπία, αρχιτεκτονικούς θησαυρούς και ταξιδιωτικές περιπέτειες χωρίς την βαβούρα των πολυσύχναστων προορισμών.

Η Χίβα αν και λιγότερο γνωστή από τη Σαμαρκάνδη και τηνΜπουχάρα, τις άλλες πόλεις του Δρόμου του Μεταξιού στο Ουζμπεκιστάν, με το νέο δίκτυο ταχύτατων τρένων από την Τασκένδη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη Νότια Κορέα προτιμούν συνήθως τις μεγάλες πόλεις, ωστόσο η πεζοπορία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ως μια εναλλακτική επιλογή. Το μονοπάτι Dongseo, μήκους 850 χιλιομέτρων και εμπνευσμένο από το ισπανικό Camino de Santiago, αναμένεται να ανοίξει επίσημα το 2026, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους το ακολουθήσουν. “Έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα”, αναφέρει ο Lump, “και κάθε διαδρομή του είναι ιδανική για ημερήσιες πεζοπορικές εξορμήσεις”.

Από την άλλη και η Γιαμαγκάτα, περίπου 320 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο, αναδεικνύεται ως ένα καταφύγιο από τα τουριστικά πλήθη των πιο δημοφιλών ιαπωνικών προορισμών. “Είναι πραγματικά μια πανέμορφη περιοχή», λέει ο Lump, με “υπέροχο, ενδιαφέρον φαγητό, ιαματικά λουτρά και ναούς”.

Η παραθαλάσσια πόλη Οαχάκα στο Μεξικό βρίσκεται επίσης στη λίστα για το 2026.

Άγρια φύση και μαγευτικά τοπία

Αν αγαπάτε τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά, η Ντομίνικα είναι ένας ιδανικός προορισμός καθώς ετοιμάζεται να δημιουργήσει το πρώτο παγκόσμιο καταφύγιο φυσητήρων. Περίπου 200 από αυτά τα εντυπωσιακά κητώδη θηλαστικά ζουν μόνιμα στα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία παρατήρησης του θαλάσσιου κόσμου.

Στη Ρουάντα, το Εθνικό Πάρκο Ακαγκέρα ξεχωρίζει ως ένας από τους λίγους προορισμούς όπου μπορεί κανείς να δει από κοντά λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, ελέφαντες και βουβάλια, χωρίς την πολυκοσμία άλλων πιο γνωστών πάρκων.

Στις ΗΠΑ, μια νέα πολιτιστική προσθήκη έρχεται στα Badlands της Βόρειας Ντακότα. Η Βιβλιοθήκη Theodore Roosevelt , που θα ανοίξει τον Ιούλιο του 2026, σε ένα μοντέρνο κτίσμα, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta, αναμένεται να προσελκύσει ταξιδιώτες που αναζητούν έναν συνδυασμό ηρεμίας και ιστορίας μέσα σε ένα αγνό, άγριο τοπίο.

Παράλληλα, η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία θα είναι ένα από τα λίγα σημεία της Ευρώπης από όπου θα είναι ορατή η ολική ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου 2026 με τους λάτρεις του φαινομένου να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια σπάνια εμπειρία αν επισχεφθούν την περιοχή.

Ακόμη από τον Απρίλιο του 2026, θα επιτρέπεται για πρώτη φορά η διανυκτέρευση στο Uluru-Kata Tjuta National Park στην Αυστραλία, δίπλα στον επιβλητικό μονόλιθο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν τ’ αστέρια γύρω από μια φωτιά, μέσα σε ένα από τα πιο ιερά τοπία της χώρας.

Ενώ για τους φίλους του αθλητισμού, το Βανκούβερ και οι Δολομίτες μπήκαν στη λίστα ως οι οικοδεσπότες των πιο σημαντικών αθλητκών διοργανώσεων διοργανώσεων, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αντίστοιχα.

Αναζωογόνηση

Το Μάουι, αν και επλήγη σοβαρά από τις πυρκαγιές του 2023,αρχίζει να ανακάμπτει και αποτελεί πλέον έναν ξεχωριστό, πιο ήσυχο προορισμό για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από την πιο αυθεντική της πλευρά. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού έχουν εμπλουτίσει την εμπειρία διαμονής με νέες δραστηριότητες και παροχές.

Τέλος, τα Φίτζι, με τα πάνω από 300 τροπικά νησιά τους, κάνουν σημαντικά βήματα προς τουρισμό με τους ταξιδιώτες να μπορούν να συνδυάσουν χαλάρωση με εθελοντική προσφορά και δράσεις για την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον, μια ιδέα που κάνει τις διακοπές ακόμα πιο ουσιαστικές.