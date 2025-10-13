Guardian - Οι έξι καλύτεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί για το φθινόπωρο

Ο Guardian αποθεώνει ξανά την Αθήνα, αναδεικνύοντάς τη ως έναν από τους έξι κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους αναζητούν πολιτισμό και εκλεκτό φαγητό.

Στο αφιέρωμα, έξι ανταποκριτές της βρετανικής εφημερίδας προτείνουν τις ιδανικές πόλειςγια μια φθινοπωρινή απόδραση, όπου η ιστορία, τα αξιοθέατα και η γαστρονομία συνδυάζονται με μοναδικό τρόπο.

«Από την παραλιακή ακτογραμμή της Αθήνας, που ακόμη λούζεται από τον ήλιο, μέχρι τις αρχαίες αγορές τροφίμων του Παλέρμο, πρόκειται για ένα ταξίδι που ενώνει τη Μεσόγειο μέσα από γεύσεις, αρώματα και εικόνες», γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Αθήνα

Η ανταποκρίτρια Helena Smith, που καλύπτει Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, περιγράφει την Αθήνα ως μια πόλη που «προσφέρει κάτι που καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν διαθέτει — μια ακτογραμμή άνω των 60 χιλιομέτρων, γεμάτη παραλίες που θα ζήλευαν πολλά νησιά».

Ακόμη και εκτός σεζόν, η Αθηναϊκή Ριβιέρα διατηρεί τη γοητεία της:

«Κολυμπώντας στο χρυσό ηλιοβασίλεμα της Βουλιαγμένης ένιωσα τη μαγνητική έλξη της θάλασσας», αναφέρει, προτείνοντας ένα γεύμα στη θαλασσινή ταβέρνα Sardelaki, όπου «οι μεζέδες σερβίρονται σε ξύλινα δισκάκια, θυμίζοντας άλλες εποχές».

Η δημοσιογράφος τονίζει και την άλλη πλευρά της πόλης — τους λόφους της Αθήνας, ιδανικούς για φθινοπωρινούς περιπάτους:

«Οι λόφοι των Νυμφών και των Μουσών προσφέρουν ανάσες φύσης και μαγευτική θέα στην Ακρόπολη».

Παλέρμο

Στο Παλέρμο, η δημοσιογράφος Liz Boulter περιγράφει μια πόλη γεμάτη ιστορία και γεύσεις: το sfincione, οι αγορές Vucciria και Ballaro, τα παλιά αραβικά σοκάκια της La Kalsa και ο Βοτανικός Κήπος συνθέτουν ένα μωσαϊκό φθινοπωρινής ζωής.

Βιέννη

Η Becki Enright γράφει πως μετά το καλοκαίρι, η Βιέννη μεταμορφώνεται σε «πόλη του χρυσού φωτός», με κεχριμπαρένια πάρκα, φθινοπωρινά κρασιά και ζεστές σούπες κολοκύθας. Με 700 εκτάρια αμπελώνων, παραμένει η πιο οινοπαραγωγική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Βουδαπέστη

Η Monika Phillips παρουσιάζει μια ήρεμη, γοητευτική πόλη μετά την καλοκαιρινή κίνηση — με λουτρά, μουσική, φεστιβάλ και γεύσεις όπως γκουλάς και πίτες. «Το φθινόπωρο είναι η εποχή που η Βουδαπέστη λάμπει», σημειώνει.

Ζυρίχη

Ο William Cook ανακαλύπτει μια Ζυρίχη πέρα από την τραπεζική της ταυτότητα — μια πόλη με λίμνη, τέχνη, φεστιβάλ και φθινοπωρινές εκθέσεις κρασιού, όπου «η παράδοση συναντά τη μοντέρνα ενέργεια».

Λιόν

Ο Jon Bryant παρουσιάζει τη Λιόν μέσα από τα traboules, τα μυστικά περάσματα της πόλης, και τη γαστρονομία των bouchons, όπου κυριαρχούν πιάτα όπως το quenelle και το pate. Με φεστιβάλ όπως το Lumiere και το Fete des Lumieres, η Λιόν «ζεσταίνει το φθινόπωρο με φως, γεύση και ιστορία».