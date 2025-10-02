Ανακαλύψτε την Ελλάδα το Φθινόπωρο: Οι καλύτεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί

Φθινόπωρο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήλιος και θάλασσα στην Ελλάδα. Άλλωστε οι θερμοκρασία καλά κρατεί.

Αυτήν την εποχή, ο καιρός στη χώρα μας συνθέτει το ειδυλλιακότερο σκηνικό για διακοπές: Τα τοπία γλυκαίνουν από τον φθινοπωρινό ήλιο, οι θάλασσες παραμένουν ζεστές για κολύμπι, τα θέρετρα γαληνεύουν από κόσμο και η Γη χαρίζει τους πλέον πολύτιμους καρπούς της: το λάδι και το σταφύλι.

Η φύση στην Ελλάδα το φθινόπωρο γίνεται μαγική. Χαρείτε τα κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα που παίρνουν οι οξιές, οι βελανιδιές, οι καστανιές και τα πλατάνια στα δάση του βουνού. Νιώστε το άρωμα που αναδύει η φύση μετά τα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια.

Αρχές του Οκτώβρη, εάν βρεθείτε στην Κρήτη, όπου ο καιρός είναι ακόμα πιο ζεστός από άλλες περιοχές της χώρας, και θα απολαύσετε τα ρακιζιά, όπου οι ντόπιοι αποστάζουν την περίφημη τσικουδιά.

Αργά το φθινόπωρο, τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, οι διακοπές σας στην ηπειρωτική Ελλάδα σας επιφυλάσσουν μια ευχάριστη έκπληξη: Στους μεγάλους ελαιώνες θα δείτε τους ντόπιους να μαζεύουν τις ελιές. Στους αγροτουριστικούς ξενώνες θα μάθετε πολλά για τα τοπικά προϊόντα και τη διαδικασία της παραγωγής τους. Και γιατί όχι; Θα συμμετάσχετε και εσείς στις αγροτικές εργασίες. Η Ελλάδα το φθινόπωρο είναι απόλαυση!

Δημοφιλείς προορισμοί στην Ελλάδα το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο είναι ιδανική περίοδος για να ανακαλύψετε το άλλο πρόσωπο των διακοπών στη Ελλάδα.

Φθινοπωρινές διακοπές στην Ελλάδα σημαίνει «ήσυχα» κοσμοπολίτικα νησιά, εκδρομές στα κοντινά στην Αθήνα νησιά του Αργοσαρωνικού ή διήμερες αποδράσεις στις καταπράσινες Σποράδες.

Το κλίμα στην Ελλάδα το φθινόπωρο είναι γλυκό και θα σας επιτρέψει να γνωρίσετε μία προς μία τις ομορφιές της.

Στην Εύβοια θα απολαύσετε τις παραλίες και τα δάση της, στοΠήλιο τις παραλίες που αντικρίζουν το Αιγαίο και τον Παγασητικό, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα.

Το φθινόπωρο είναι ιδανικό, επίσης, για ιστιοπλοΐα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, καθώς τα μελτέμια του Αυγούστου έχουν σταματήσει.

Δοκιμάστε ρομαντικές φθινοπωρινές διακοπές στην καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, όπως και στο Ναύπλιο ή στηΝαύπακτο με το επιβλητικό κάστρο της και το ενετικό λιμανάκι.

Όσοι αγαπάτε τις πόλεις, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε την πραγματική Αθήνα και την αυθεντική Θεσσαλονίκη, την εποχή που οι πόλεις ανακτούν τους ρυθμούς και τη μοναδική τους ενέργεια.

Επιδοθείτε σε περιπάτους, κάντε τις αγορές σας, επισκεφτείτε τα περίφημα μουσεία και τις πρωτοποριακές γκαλερί, δείτε μία από τις πολλές και ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, μα πάνω από όλα απολαύστε τη νυχτερινή ζωή τους.