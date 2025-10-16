Condé Nast Traveller: Οι 20 καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη για να επισκεφθείτε φέτος

Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller
Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, η καλύτερη πόλη για να επισκεφθεί κανείς στην Ευρώπη είναι μια μικρή πρωτεύουσα και ίσως δεν την είχατε σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα.
Κάθε χρόνο, το ταξιδιωτικό περιοδικό καλεί τους αναγνώστες του να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους προορισμούς.
Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και υπολογίζεται ένας συνολικός δείκτης ικανοποίησης, δηλαδή το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι πέρασαν καλά σε κάθε προορισμό. Το περιοδικό απευθύνεται σε περίπου 500.000 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι για να συγκεντρώσει ένας τόπος υψηλή βαθμολογία, πρέπει πραγματικά πολλοί ταξιδιώτες να τον έχουν αγαπήσει.
Στην πρώτη θέση, με την εντυπωσιακή έγκριση του 97,3% των ταξιδιωτών, βρέθηκε η Βαλέτα της Μάλτας. Γνωστή για την εντυπωσιακή χρυσαφένια αρχιτεκτονική της και τον ζεστό, ηλιόλουστο καιρό, η πόλη αποτελεί μια εξαιρετική και υποτιμημένη εναλλακτική σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς, όπως η νότια Ιταλία ή τα Κανάρια Νησιά.
Το Condé Nast περιέγραψε την πρωτεύουσα της Μάλτας ως «μικρή αλλά αναμφίβολα δυναμική». Τόνισε τη φυσική ομορφιά και το τοπίο, ενώ πρόσθεσε ότι τα «στενά, κυματιστά δρομάκια διασχίζουν το κέντρο, με το τιρκουάζ χρώμα της θάλασσας να ξεπροβάλλει δεξιά κι αριστερά», προσθέτοντας ότι «οι πιο παρατηρητικοί θεατές ίσως αναγνωρίσουν αυτά τα εντυπωσιακά τοπία από σκηνές του Gladiator ή του Game of Thrones».
Φωτογραφία: Unsplash
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Όσλο, χάνοντας την πρωτιά για ελάχιστους βαθμούς, με ποσοστό ικανοποίησης 94,4%. Είναι η πρώτη χρονιά που η νορβηγική πρωτεύουσα συμπεριλήφθηκε καν στις επιλογές της έρευνας, κάνοντας μια εντυπωσιακή και αξέχαστη είσοδο.
Το Condé Nast Traveller χαρακτήρισε το Όσλο ως μια πόλη με δύο όψεις: από τη μία, το «πειραματικό design» και από την άλλη, «οι πυκνές δασικές εκτάσεις και τα αστραφτερά νερά των φιόρδ». Αυτή η αντίθεση, όπως σημειώνει το περιοδικό, αποτελεί και το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα.
Φωτογραφία: Unsplash
«Είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για ανθρώπινα δημιουργήματα - ή για ένα όμορφο μείγμα και των δύο - οι ιδιαιτερότητες του Όσλο προκαλούν βαθύ θαυμασμό και αστείρευτη έμπνευση».
Την τριάδα των κορυφαίων ολοκληρώνει η Βιέννη, που κατέκτησε και φέτος το χάλκινο μετάλλιο. Σύμφωνα με το περιοδικό, η αυστριακή πρωτεύουσα «εκπέμπει μια υπέροχη γοητεία που είναι ταυτόχρονα μαγνητική και αδύνατο να περιγραφεί με ακρίβεια», γεγονός που δικαιολογεί πλήρως το ποσοστό ικανοποίησης 93,7%.
Στη λίστα με τις τοπ πόλεις της Ευρώπης η Αθήνα
Στην δωδέκατη θέση της λίστας βρίσκεται και η Αθήνα με βαθμολογία 89,63%.
«Χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει, κι όμως τα αναρίθμητα θαύματα της Αθήνας παραμένουν αναλλοίωτα. Η Ακρόπολη είναι φυσικά το απόλυτο σημείο αναφοράς – και ποτέ δεν κουραζόμαστε να θαυμάζουμε τον επιβλητικό της ναό με τους μαρμάρινους κίονες. Ωστόσο, η πόλη κρύβει πολλά ακόμη αρχαία διαμάντια. Το Παναθηναϊκό Στάδιο, χτισμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, αποτελεί ένα αληθινό θέαμα για τα μάτια, ενώ ο Ναός του Ολυμπίου Διός, που δεσπόζει κοντά στο κέντρο, υπήρξε κάποτε ο μεγαλύτερος σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα», αναφέρει το περιοδικό.
«Αν η ιστορία δεν είναι του γούστου σου, η Αθήνα έχει αποκτήσει μια νέα, αναζωογονητική ενέργεια. Πολυτελή ξενοδοχεία, wellness retreats και fine dining εστιατόρια που αναδεικνύουν την ελληνική παράδοση ξεφυτρώνουν παντού, δίνοντας στην πόλη έναν φρέσκο και σύγχρονο χαρακτήρα», προσθέτει.
«Κι αν οι παραλίες δεν είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι την Αθήνα, η Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τις αμμουδερές ακτές και τα μοντέρνα beach bars, αποδεικνύει πως πρόκειται για μια πόλη με πολλές και διαφορετικές πτυχές - όπου η αρχαιότητα, η γαστρονομία και το σύγχρονο lifestyle συνυπάρχουν αρμονικά», καταλήγει για την ελληνική πρωτεύουσα.
Οι 20 τοπ πόλεις για να επισκεφθεί κανείς στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveller:
- Βαλέτα, Μάλτα
- Όσλο, Νορβηγία
- Βιέννη, Αυστρία
- Κοπεγχάγη, Δανία
- Μαδρίτη, Ισπανία
- Μόναχο, Γερμανία
- Λισαβόνα, Πορτογαλία
- Στοκχόλμη, Σουηδία
- Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία
- Πάλμα, Ισπανία
- Φλωρεντία, Ιταλία
- Αθήνα, Ελλάδα
- Ρώμη, Ιταλία
- Παρίσι, Γαλλία
- Μασσαλία, Γαλλία
- Ρέικιαβικ, Ισλανδία
- Πόρτο, Πορτογαλία
- Βενετία, Ιταλία
- Βουδαπέστη, Ουγγαρία
- Πράγα, Τσεχία
