Condé Nast Traveller: Οι 20 καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη για να επισκεφθείτε φέτος

Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, η καλύτερη πόλη για να επισκεφθεί κανείς στην Ευρώπη είναι μια μικρή πρωτεύουσα και ίσως δεν την είχατε σκεφτεί ποτέ μέχρι τώρα. Κάθε χρόνο, το ταξιδιωτικό περιοδικό καλεί τους αναγνώστες του να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους προορισμούς. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και υπολογίζεται ένας συνολικός δείκτης ικανοποίησης, δηλαδή το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι πέρασαν καλά σε κάθε προορισμό. Το περιοδικό απευθύνεται σε περίπου 500.000 άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι για να συγκεντρώσει ένας τόπος υψηλή βαθμολογία, πρέπει πραγματικά πολλοί ταξιδιώτες να τον έχουν αγαπήσει. Στην πρώτη θέση, με την εντυπωσιακή έγκριση του 97,3% των ταξιδιωτών, βρέθηκε η Βαλέτα της Μάλτας. Γνωστή για την εντυπωσιακή χρυσαφένια αρχιτεκτονική της και τον ζεστό, ηλιόλουστο καιρό, η πόλη αποτελεί μια εξαιρετική και υποτιμημένη εναλλακτική σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς, όπως η νότια Ιταλία ή τα Κανάρια Νησιά. Το Condé Nast περιέγραψε την πρωτεύουσα της Μάλτας ως «μικρή αλλά αναμφίβολα δυναμική». Τόνισε τη φυσική ομορφιά και το τοπίο, ενώ πρόσθεσε ότι τα «στενά, κυματιστά δρομάκια διασχίζουν το κέντρο, με το τιρκουάζ χρώμα της θάλασσας να ξεπροβάλλει δεξιά κι αριστερά», προσθέτοντας ότι «οι πιο παρατηρητικοί θεατές ίσως αναγνωρίσουν αυτά τα εντυπωσιακά τοπία από σκηνές του Gladiator ή του Game of Thrones».

Φωτογραφία: Unsplash

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Όσλο, χάνοντας την πρωτιά για ελάχιστους βαθμούς, με ποσοστό ικανοποίησης 94,4%. Είναι η πρώτη χρονιά που η νορβηγική πρωτεύουσα συμπεριλήφθηκε καν στις επιλογές της έρευνας, κάνοντας μια εντυπωσιακή και αξέχαστη είσοδο. Το Condé Nast Traveller χαρακτήρισε το Όσλο ως μια πόλη με δύο όψεις: από τη μία, το «πειραματικό design» και από την άλλη, «οι πυκνές δασικές εκτάσεις και τα αστραφτερά νερά των φιόρδ». Αυτή η αντίθεση, όπως σημειώνει το περιοδικό, αποτελεί και το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα.

Φωτογραφία: Unsplash