Πίτσα εκτός ψυγείου όλη νύχτα: Είναι ασφαλής για κατανάλωση;

Πόσες φορές δεν έχουμε παραγγείλει πίτσες για την παρέα ή για το πάρτι και τελικά καταλήγουμε να μην ξέρουμε πού να φυλάξουμε τα κομμάτια που περίσσεψαν.

Επειδή το να βάλει κανείς το κουτί με την πίτσα που περίσσεψε στο ψυγείο δεν είναι πάντα εύκολο, καθώς μπορεί να μην χωράει, συχνά πολλοί την αφήνουν μέσα στο κουτί της επάνω στον πάγκο για όλη τη νύχτα. Είναι άραγε η πίτσα από εκείνα τα τρόφιμα που αντέχουν να μείνουν για πολλές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου;

Οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων προειδοποιούν να μην αφήνουμε μαγειρεμένες τροφές σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ιδίως όταν αυτή είναι υψηλή, γιατί κινδυνεύουμε από τροφική δηλητηρίαση. Υπάρχουν, όμως, κάποια τρόφιμα που μπορούν να μείνουν εκτός ψυγείου χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Το ψωμί και οι ντομάτες, για παράδειγμα, είναι κάποια από αυτά που αντέχουν και είναι και τα βασικά υλικά της πίτσας. Ωστόσο, τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα υλικά της;

Είναι, λοιπόν, ασφαλές να αφήνουμε την πίτσα εκτός ψυγείου;

Η απάντηση, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι όχι. Η πίτσα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μένει στον πάγκο της κουζίνας μας για όλη τη νύχτα. Μάλιστα, δεν πρέπει να μένει ούτε για περισσότερες από 2 με 3 ώρες εκεί. Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr οι θερμοκρασίες δωματίου (είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι) αποτελούν μια επικίνδυνη ζώνη αφού σε αυτές τα βακτήρια ευδοκιμούν. Υπάρχουν μάλιστα μερικά συστατικά που είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη βακτηριδίων και έχουν να κάνουν με το ποσοστό υγρασίας και πρωτεϊνών που περιέχουν. Ψημένα προϊόντα όπως ψωμί, κέικ, μπισκότα έχουν χαμηλά ποσοστά πρωτεΐνης και υγρασίας κι έτσι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στον πάγκο της κουζίνας για μερικές ημέρες, υπό την προυπόθεση βέβαια ότι και πάλι βρίσκονται μέσα ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπως μια διάφανη μεμβράνη, μια ψωμιέρα, ένα γυάλινο βάζο…